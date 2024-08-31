مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة وليفربول في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مساء اليوم السبت، جدول مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الجديد.

وأجريت قرعة دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد الذي سيقام بنظام حديث مساء الخميس الماضي، وأسفر عن مواجهات نارية للأندية.

ويرصد الموجز جدول مواعيد مباريات أبرز الأندية في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا..

مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد شتوتجارت - 20 سبتمبر

ليل ضد ريال مدريد -2 أكتوبر

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند - 22 أكتوبر

ريال مدريد ضد ميلان - 5 نوفمبر

ليفربول ضد ريال مدريد - 27 نوفمبر

أتالانتا ضد ريال مدريد - 10 ديسمبر

ريال مدريد ضد سالزبورج - 22 يناير

بريست ضد ريال مدريد - 29 يناير

مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد موناكو (خارج ملعبه) - 19 سبتمبر 2024

برشلونة ضد يانج بويز ( داخل ملعبه) - 1 أكتوبر 2024

برشلونة ضد بايرن ميونخ (داخل ملعبه) - 23 أكتوبر 2024

برشلونة ضد النجم الأحمر (خارج ملعبه) - 6 نوفمبر 2024

برشلونة ضد بريست ( داخل ملعبه) - 26 نوفمبر 2024

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند (خارج ملعبه) - 11 نوفمبر 2024

برشلونة ضد بنفيكا (خارج ملعبه) - 21 يناير 2025

برشلونة ضد أتالانتا (داخل ملعبه) - 29 يناير 2025

برشلونة

مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد ميلان الإيطالي - 17 سبتمبر 2024 - خارج ملعبه

ليفربول ضد بولونيا - 2 أكتوبر 2024 - داخل ملعبه

ليفربول ضد لايبزيج - 23 أكتوبر 2024 - خارج ملعبه

ليفربول ضد باير ليفركوزن - 5 نوفمبر 2024 - داخل ملعبه

ليفربول ضد ريال مدريد - 27 نوفمبر 2024 - داخل ملعبه

ليفربول ضد جيرونا - 10 ديسمبر 2024 - خارج ملعبه

ليفربول ضد ليل الفرنسي - 21 يناير 2025 - داخل ملعبه

ليفربول ضد أيندهوفن - 29 يناير2025 - خارج ملعبه

مواعيد مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب - 17 سبتمبر

أستون فيلا ضد بايرن ميونخ - 2 أكتوبر

برشلونة ضد بايرن ميونخ - 23 أكتوبر

بايرن ميونيخ ضد بنفيكا - 6 نوفمبر

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان - 26 نوفمبر

شاختار ضد بايرن ميونخ - 10 ديسمبر

فينورد روتردام ضد بايرن ميونيخ - 22 يناير

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا - 29 يناير

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