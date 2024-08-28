موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بلماس والقنوات الناقلة

ينتظر محبي كرة القدم العالمية، موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بلماس، التي تجمعهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في وضع الرتوش الأخيرة على استعداداته لمواجهة لاس بلماس في الدوري الإسباني "الليجا".

ويتواجه ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع لاس بلماس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

ماذا قدم ريال مدريد في الدوري الإسباني حتى الآن

قدم ريال مدريد مستوى متواضع في بطولة الدوري بنسخته الجديدة، حتى الآن، حيث أنه تعادل مواجهة وانتصر في أخرى.

وافتتح الملكي منافساته في الليجا، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ريال مايوركا، بينما انتصر على بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

ويستهدف أنشيلوتي، فوز فريقه على لاس بالماس في المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الثالثة.

ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بلماس

وتقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024.

ويستضيف لاس بلماس نظيره ريال مدريد، على ملعبه "غران كاناريا"، طامحاً في الفوز على حامل اللقب على أرضه ووسط جماهيره.

وتنطلق هذه المباراة بصافرة الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ولاس بلماس

وتبث أحداث مباراة ريال مدريد ولاس بلماس، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإسباني.

معلق مباراة ريال مدريد ولاس بلماس

وتذاع مباراة ريال مدريد ولاس بلماس تحديداً عبر قناة Bein Sports HD1، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بلماس

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بلماس كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، جاكوبو.

وسط الملعب: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك، إبراهيم دياز.

اقرأ أيضا:

المشاركة الأولى.. مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

عرض خيالي لـ فينيسيوس جونيور للانتقال إلى الدوري السعودي.. وريال مدريد يرد