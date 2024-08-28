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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

أبرز الغيابات في قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بلماس بـ الدوري الإسباني

ريال مدريد - الدوري
ريال مدريد - الدوري الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مواجهة لاس بلماس، التي تقام بينهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لملاقاة لاس بلماس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

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موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام لاس بلماس في الدوري الإسباني، مساء يوم الخميس الموافق 29 أغسطس، على ملعب "جران كناريا".

وتبدأ صافرة مباراة ريال مدريد ضد لاس بلماس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويخطط فريق ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء، من أجل التقدم في ترتيب الدوري الإسباني وذلك خلال رحلته في الدفاع عن لقب الليجا.

غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد أمام لاس بلماس

ولكن، يعاني الفريق الملكي، من غيابات مؤثرة، والتي أبرزهم نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام وكامافينجا.

وتضم قائمة غيابات ريال مدريد في مواجهة لاس بلماس كل من،  جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، ديفيد ألابا، بجانب خيسوس فاييخو.

قائمة ريال مدريد أمام لاس بلماس

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بلماس كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، جاكوبو.

الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك، إبراهيم دياز.

أبرز الغيابات في قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بلماس بـ الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

وتنقل أحداث مباراة ريال مدريد ولاس بلماس، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، بصفتها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، برصيد 4 نقاط، بينما يأتي لاس بلماس في المرتبة الخامسة عشر بنقطة وحيدة.

 

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