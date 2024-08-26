ينتظر عشاق كرة القدم العالمية، مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم 2024-2025.

اشتعلت المنافسة بين الفرق التي تشارك في بطولة الدوري الإسباني بنسخته الجديدة، حيث يطمع كل منهم في التتويج باللقب.

وشهدت منافسات الجولة الأولى والثانية من الليجا بالموسم الحالي، نتائج مثيرة، حيث أن فريق ريال مدريد “حامل اللقب”، تعادل في أول منافساته، وانتصر في الثانية.

أما بالنسبة لغريمه التقليدي “برشلونة”، ففاز في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف أمام فالنسيا، كما انتصر بنفس النتيجة على أتلتيك بلباو.

الجولة الثالثة.. مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024، بمواجهة فياريال ضد سيلتا فيجو.

ويأتي جدول مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 كالآتي:

-فياريال × سيلتا فيجو/ الاثنين 26 أغسطس / (10:30 مساء).

-ريال مايوركا × إشبيلية / لثلاثاء 27 أغسطس 2024 / (8:00 مساء).

-رايو فاليكانو × برشلونة/ الثلاثاء / (10:30 مساء) .

-أتلتيك بيلباو × فالنسيا/ الأربعاء 29 أغسطس 2024 /(8:00 مساء).

-بلد الوليد × ليجانيس/ الأربعاء / (8:00 مساء).

- أتلتيكو مدريد × إسبانيول/ الأربعاء / (10:30 مساء).

- ريال سوسييداد × ديبورتيفو ألافيس / الأربعاء / (10:30 مساء).

-جيرونا × أوساسونا/ الخميس 30 أغسطس 2024 / (8:00 مساء).

-لاس بالماس × ريال مدريد / الخميس /(10:30 مساء).

برشلونة

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

1- سيلتا فيجو 6 نقاط.

2- برشلونة 6 نقاط.

3- فياريال 4 نقاط.

4- ريال مدريد 4 نقاط.

5- أوساسونا 4 نقاط.

6- رايو فاليكانو 4 نقاط.

7- ريال سوسييداد.3 نقاط.

8- بلد الوليد 3 نقاط.

9- خيتافي 2

10 - لاس بالماس نقطة وحيدة.

11- أتلتيكو مدريد نقطة وحيدة.

12- جيرونا نقطة وحيدة.

13- ليجانيس نقطة وحيدة.

14- ريال بيتيس نقطة وحيدة.

15- إشبيلية نقطة.

16- أتلتيك بيلباو نقطة وحيدة.

17- ريال مايوركا نقطة وحيدة.

18- ألافيس بدون نقاط.

19- إسبانيول دون رصيد من النقاط.

20- فالنسيا دون رصيد من النقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 3 أهداف.

- أرنوت جروينفيلد، فياريال، هدفان.

- أويهان سانست، أتلتيك بلباو، هدفان.

- ياجو أسباس، سيلتا فيجو، هدفان.

- إبراهيم دياز ، ريال مدريد ، هدفين.

- رودريجو، ريال مدريد، هدف.

- فيدات موريكي، ريال مايوركا، هدف.

- هوجو دورو، فالنسيا، هدف.

- ألكسندر سورلوث، أتلتيكو مدريد، هدف.

- مارتن زوبيميندي، ريال سوسيداد، هدف.

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