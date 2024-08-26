مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي 2024-2025

يبحث عشاق وجماهير كرة القدم العربية، عن مواعيد الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، في موسمه الجديد 2024-2025، والذي انطلق مساء الخميس الماضي.

وكان حامل لقب الدوري السعودي نادي الهلال، قد استهل مشوار الدفاع عن اللقب بثلاثية في شباك الأخدود، بينما تعثر النصر في مباراته الأولى أمام الرائد وسقط في فخ التعادل.

ويستعرض الموجز جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي في السطور التالية..

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

الثلاثاء 27 - 8 - 2024

6:45 مساء - الفتح ضد الأهلي

9:00 مساء - الفيحاء ضد النصر

9:00 مساء - الرائد ضد القادسية

الأربعاء 28 - 8 - 2024

6:45 مساء - الرائد ضد الأخدود

9:00 مساء - الهلال ضد ضمك

9:00 مساء - الوحدة ضد العروبة

الخميس 29 - 8 - 2024

6:55 مساء - الرياض ضد الخلود

9:00 مساء - الخليج ضد الشباب

9:00 مساء - الاتحاد ضد التعاون

الاتفاق - الدوري السعودي للمحترفين

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الهلال - 3 نقاط.

2- القادسية - 3 نقاط.

3- الأهلي - 3 نقاط.

4- التعاون - 3 نقاط.

5- الخليج - 3 نقاط.

6- الاتحاد - 3 نقاط.

7- الاتفاق - 3 نقاط.

8- الوحدة - نقطة وحيدة.

9- الرياض - نقطة وحيدة.

10- النصر - نقطة وحيدة.

11- الرائد - نقطة وحيدة.

12- الفيحاء - بدون نقاط

13- ضمك - بدون نقاط

14- الخلود - بدون نقاط

15- الشباب - بدون نقاط

16- العروبة - بدون نقاط

17- الفتح - بدون نقاط

18- الأخدود - بدون نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - 2

1- جوليان كينونيس - القادسية - 2

1- كريغ غودوين - الوحدة - 2

2- كريستيانو رونالدو - النصر - 1

2- إبراهيم بايش - الرياض - 1

2- بروبرتو فيرمينيو - الأهلي - 1

2- بيرنارد مينساه - الرياض - 1

2- سافيتش - الهلال - 1

2- عبدالعزيز جمال العثمان - القادسية - 1

2- لوكاس كال - الرياض - 1

2- حسام عوار- الاتحاد - 1

2- عبدالكريم محمد دارسي - الأهلي - 1

2- موسي ديمبلي - الاتفاق - 1

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