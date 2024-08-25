حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود، بثلاثية دون رد، على استاد الأمير هذلول بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025.

ويأتي فريق الهلال، في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي فريق القادسية في المركز التاني، بعدما حقق الثلاث نقاط، على نظيره الفتح، بنتيجة 3-0.

الهلال

ويتصدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ترتيب هدافي الدوري السعودي، بتسجيله هدفين لفريقه في أولى مبارياته بالموسم الجديد 2024-2025.

وسجل ميتروفيتش، الهدف الأول في الدقيقة 4 ، بينما أحرز الهدف الثاني في شباك الأخدود بالدقيقة 38 من عمر اللقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لـ دوري روشن السعودي.

ساهم المهاجم الصربي ألكسندر، في تحقيق بطولة الدوري السعودي موسم 2023-2024، وذلك من خلال تسجيله هدفين في شباك فريق الحزم، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1، على ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بالعاصمة الرياض.

وكان ميتروفيتش منافسًا بقوة على لقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أن الأخير حسم اللقب له بـ35 هدفًا مقابل 28 للمهاجم الصربي ميتروفيتش.

وتوج فريق الهلال باللقب للمرة الـ19 خلال مسيرته الاحترافية، بفارق 10 ألقاب عن أقرب منافسيه فريق اتحاد جدة والنصر، ومن ثم نادي الشباب برصيد 6 ألقاب.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد انتهاء الجولة الأولى كالتالي:-

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال (2).

جوليان كينونيس - القادسية (2).

كريغ غودوين - الوحدة (2).

كريستيانو رونالدو - النصر (1).

إبراهيم بايش - الرياض (1).

بروبرتو فيرمينيو - الأهلي (1).

بيرنارد مينساه - الرياض (1).

سافيتش - الهلال (1).

عبدالعزيز جمال العثمان - القادسية (1).

لوكاس كال - الرياض (1).

حسام عوار- الاتحاد (1).

عبدالكريم محمد دارسي - الأهلي (1).

موسي ديمبلي - الاتفاق (1).

محمد فوزير- الرائد (1).

عبدالفتاح آدم - التعاون (1).

مراد محمد خضري - الوحدة (1).

يستضيف الفريق الأول لكرة بنادي الهلال، نظيره فريق ضمك، يوم الأربعاء 28 أغسطس، في الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المملكة آرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن.

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