الهلال يتصدر.. جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الأولى

جدول ترتيب الدوري السعودي 2024-2025، انتهت منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء أمس السبت، والتي شهدت العديد من المباريات، أبرزها مواجهة الهلال أمام الأخدود.

انطلقت مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025، يوم الخميس الماضي، والتي شهدت المباراة الافتتاحية بين فريقي التعاون والفيحاء، بنتيجة 1-0، على ملعب التعاون.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما فازعلى نظيره الأخدود، بثلاثية دون رد، على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيزالرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الأولى.

مواجهات الجولة الأولى من الدوري السعودي:

التعاون - الفيحاء

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، على نظيره الفيحاء، بنتيجة 1-0، عن طريق المهاجم عبدالفتاح آدم، في الدقيقة 95 من وقت المباراة، ضمن منافسات الجولة الأولى.

التعاون والفيحاء

النصر - الرائد

انتهت المباراة بين فريقي كرة القدم النصر والرائد، بالتعادي الإيجابي 1-1، على ملعب استاد الأول بارك، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

سجل كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الهدف الأول، في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ويحقق فريق الرائد التعادل عن طريق محمد فوزير، من ركلة جزاء، في الدقيقى 48، لتصبح النتيجة 1-1.

الوحدة - الرياض

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مع نظيرة الرياض، بنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال الموسم الجديد بالدوري السعودي.

القادسية - الفتح

حقق فريق القادسية، فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح، بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

ضمك - الخليج

فاز فريق الخليج، والذي يلعب ضمن صفوفه،محمد شريف، لاعب النادي الأهلي السابق، على نظيره فريق ضمك، والذي يضم لاعب الوسط طارق حامد.

الأهلي - العروبة

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، هدفين في مرمى فريق العروبة، ليحقق الثلاث نقاط، في بداية مشواره بالدوري السعودي.

الخلود - الاتحاد

حقق فريق الاتحاد، فوزًا قاتلاً على مضيفه الخلود، في الوقت القاتل، الدقيقة 94، بنتيجة 1-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله.

الأخدود - الهلال

هزم فريق الهلال، نظيره فريق الأخدود، بنتيجة 3-0، ليحقق الثلاث نقاط، ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

الهلال والأخدود

الشباب - الاتفاق

اختتمت الجولة الأولى من الدوري السعودي، بفوز فريق الاتفاق، على نظيره فريق الشباب، 1-0، على استاد الأمير خالد بن سلطان.

جدول ترتيب الدوري السعودي:-

1- الهلال (3 نقاط).

2- القادسية (3 نقاط).

3- الأهلي (3 نقاط).

4- التعاون (3 نقاط).

5- الخليج (3 نقاط).

6- الاتحاد (3 نقاط).

7- الاتفاق (3 نقاط).

8- الوحدة (1).

9- الرياض (1).

10- النصر (1).

11- الرائد (1).

12- الفيحاء (0).

13- ضمك (0).

14- الخلود (0).

15- الشباب (0).

16- العروبة (0).

17- الفتح (0).

18- الأخدود (0).