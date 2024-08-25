اخر مستجدات تعاقد نادي الزمالك مع أحمد سيد زيزو.. تفاصيل مثيرة

أصبح أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، حديث الجماهير في الساعات الأخيرة، بعد أنباء اقتراب رحيله عقب حصوله على عدة عروض احترافية من الدوريات الخليجية.

ويرصد الموجز كافة التفاصيل في تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة..

الزمالك يحسم مصير زيزو بقرار عاجل

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرارًا عاجلًا يخص مستقبل أحمد سيد زيزو، بعد حصوله على عروض احترافية مختلفة، ويأتي أبرزها اهتمام الأندية السعودية على رأسها نيوم.

وقدم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عرضًا جديدًا إلى أحمد سيد زيزو لتجديد التعاقد بينهما، وتحصين لاعبهم من العروض الخارجية.

ومن المقرر أن يعقد نادي الزمالك جلسة طارئة في الأيام القليلة المقبلة مع أحمد سيد زيزو ووالده، لمناقشة تجديد التعاقد، بالإضافة للتطرق إلى عرض نادي نيوم السعودي، والذي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب، وأعلن تمسكه بالصفقة.

عرض نادي نيوم للحصول على خدمات زيزو وشرط الزمالك

وعرض نادي نيوم السعودي الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو لمدة موسمين، مقابل 5 ملايين و250 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من ربع مليار جنيه، على أن تكون الـ48 ساعة المقبلة حاسمة لمصير اللاعب.

وعلى جانب آخر، سيناقش نادي الزمالك دراسة العرض السعودي المقدم إلى زيزو، واشترط الزمالك الحصول على نسبة 25%، في حالة إعادة بيع نيوم لـ أحمد زيزو، ويجري أيضا التفاوض في النواحي القانونية لضمان عودة اللاعب إلى الزمالك مرة أخرى.

أحمد سيد زيزو - نادي الزمالك

تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد زيزو

وقدم نادي الزمالك عرضًا حياليًا لتحصين زيزو من العروض الخليجية، بعدما عرض عليه راتبًا يصل لما يقرب من 40 مليون جنيه، وهو الراتب الذي لم يحصل عليه أي لاعب فى الدوري، ليصبح الأعلى وسط باقي اللاعبين في مصر.

ورفض نادي الزمالك تعنت زيزو ووالده في زيادة الراتب، مطالبًا اللاعب بضرورة التفاوض على تخفيض القيمة لما يتناسب مع إمكانيات النادي وظروفه في الفترة الحالية والأزمة المالية التي يعاني منها وتسببت في إيقاف القيد.

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