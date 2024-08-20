بعد أنباء عودته.. أرقام في مسيرة بن شرقي الأولى مع الزمالك

أصبح الدولي المغربي أشرف بن شرقي قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى نادي الزمالك من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد من جديد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، ويستغل عدم ارتباطه بعقد مع أي ناد في الفترة الحالية بعد رحيله عن نادي الريان القطري.

ويرصد الموجز أرقام وأبرز المعلومات عن مسيرة أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في الفترة الأولى التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء…

أرقام بن شرقي مع الزمالك في الفترة الأولى

وانضم الدولي المغربي إلى نادي الزمالك في موسم 2019 قادمًا من الهلال السعودي، ليستمر في صفوف الأبيض 3 مواسم.

وخلال مسيرته مع القلعة البيضاء، خاض 111 مباراة خاضها بالقميص الأبيض، سجل خلالها 43 هدفا وصنع 27، وتوج الدولي المغربي بـ 5 بطولات، بدأها بلقب كأس مصر عام 2019، ثم كأس السوبر الأفريقي، وجاء بعدها لقب السوبر المصري، ثم ثنائية الدوري وكأس مصر.

أشرف بن شرقي

مركز الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الموسم

وأنهى الزمالك الموسم الرياضي المنقضي 2023-2024 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما ضمن مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد بصفته حاملًا للقب النسخة الماضية…

1- الأهلي - 85 نقطة - البطل - دوري أبطال أفريقيا

2- بيراميدز - 79 نقطة - دوري أبطال أفريقيا

3- الزمالك - 56 نقطة - كأس الكونفدرالية

4- المصري البورسعيدي - 55 نقطة

5- مودرن سبورت - 54 نقطة - كأس الكونفدرالية

6- سموحة - 54 نقطة

7- زد اف سي - 51 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 46 نقطة

9- إنبي - 45 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد السكندري - 41 نقطة

12- الجونة - 39 نقطة

13- البنك الأهلي - 36 نقطة

14- الإسماعيلي - 33نقطة

15- فاركو - 33 نقطة

16- بلدية المحلة - 28 نقطة - هبط رسميا

17- المقاولون العرب - 26 نقطة - هبط رسميا

18- الداخلية - 20 نقطة - هبط رسميا

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