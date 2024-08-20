على غرار أحمد رفعت.. كواليس أزمة عبد الرحمن خالد مع العربي الكويتي

أثار عبد الرحمن خالد جبنة المحترف المصري الشاب في الدوري الكويتي، الجدل في الساعات الأخيرة، بعد أزمته التي شهدت كواليس نارية وصادمة، بعد فسخ تعاقده عقب 11 يومًا فقط.

وتشابهت أزمة عبد الرحمن خالد جبنة في كواليسها مع أزمة الراحل أحمد رفعت لاعب فيوتشر، وفترة رحيله واحترافه في نادي الوحدة الإماراتي، بعد تدخل أحد الأشخاص لتدمير مسيرة اللاعب الاحترافية لإنهاء التعاقد معه.

ويرصد الموجز تفاصيل أزمة عبد الرحمن خالد بعد فسخ تعاقده مع العربي الكويتي….

رحيل عبد الرحمن خالد واحترافه في الدوري الكويتي

وانتقل عبد الرحمن خالد اللاعب المصري الشاب من صفوف نادي المقاولون العرب إلى نادي العربي الكويتي، لبدء رحلة احترافية في مسيرته.

العربي الكويتي يفسخ عقده مع عبد الرحمن خالد

وبعد 11 يومًا فقط، وبتاريخ 19 أغسطس الجاري، قرر العربي الكويتي فسخ تعاقده مع عبد الرحمن خالد، بسبب توقيعه لنادي مصري آخر.

عبد الرحمن خالد يتحدث عن حقيقة توقيعه لناديين

وقال عبد الرحمن خالد في مقطع فيديو على صفحته:" حقيقي مش مستعوب اللي حصل معايا.. مش قادر أفكر ومش عارف مستقبلي رايح فين ولا جاي منين، حاسس إني بحلم، عُمر في بني أدم يعمل كده في حد".

وأضاف:" نادي العربي قال إني مضيت لنادي تاني درجة رابعة، بدون علمهم وده محصلش، أنا بلعب في الدوري المصري من 9 سنين وبيجلي عروض من أندية كتيرة عمري ما أعمل كده، الحكاية أن فيه مدرب كبير في مصر، قال إن فيه وكيل كويس خليك معاه هيعملك كل اللي انت عايزه".

وتابع:" مضيت معاه، وقال هجبلك عروض ولو النادي مبيدفعش فلوس هديلك فلوسك، كنت متفق معاه إن لما يجي عروض هدفعله الفلوس اللي خدتها وكمان جدعنه هديله جزء من فلوس أي نادي هروحه".

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- عبدالرحمن خالد جبنة يوضح أسباب خروجه من العربي . pic.twitter.com/b29cFLITrj — عالم العربي 🇰🇼 (@ARB1World) August 19, 2024

وأردف:" لما لقيته مش شغال ومفيش عروض جبهالي.. روحت نادي العربي، وبعدها لقيت الشخص ده بيهدد وكيلي أنه هيبطلني كورة، ومش هيخليني ألعب كورة تاني.. ومصمم يأذيني وعاوز فلوس أكتر من انضمامي لـ العربي، وقلت أنا مخدتش فلوس لسه من النادي ولما أخد فلوس هديلك فلوسك".

واختتم:" أخد عقود مضيتها معاه من سنة وراح حطها في نادي في الدرجة الرابعة، وراح اشتكاني لنادي العربي على أساس إني ماضي في ناديين.. في ورقة في اتحاد الكرة راحت لـ النادي العربي أني مقيد في نادي الدرجة الرابعة، وأنا مش مقيد معاهم أصلا!!، دي كارثة في حد أخد فلوس من الاتحاد علشان يبعت ورقه للنادي العربي، ورقة مزورة!! ازاي حد يعمل كده علشان ألف ولا ألفين جنيه ".

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