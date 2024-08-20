اخر اخبار قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.. تطورات مثيرة

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة في التحقيقات حول وفاة اللاعب أحمد رفعت، نجم نادي فيوتشر (مودرن سبورت حاليًا) ومنتخب مصر، بعد مرضه وإصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وتوفي أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر في يوليو الماضي، بعد تدهور حالته الصحية، عقب تعرضه لسكتة قلبية خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري ضمن منافسات الموسم المنقضي من الدوري المصري الممتاز في شهر رمضان الماضي

اخر اخبار قضية وفاة اللاعب احمد رفعت

ويرصد الموجز في السطور التالية تطورات التحقيقات في أزمة أحمد رفعت..

قرار عاجل من النيابة يخص شوبير في وفاة أحمد رفعت

وكانت النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء، قررت استدعاء عدد من المسؤولين في الأندية المختلفة ووزارة الشباب والرياضة، للاستماع إلى أقوالهم فيما يخص وفاة أحمد رفعت

واستمتعت النيابة العامة إلى أقوال الإعلامي أحمد شوبير والمسؤول السابق في نادي مودرن سبورت الحالي وفيوتشر سابقًا.

الرئيس السيسي يأمر بفتح تحقيق في وفاة أحمد رفعت

وطلب الرئيس من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في القضية. ويهدف ذلك إلى كشف أي تجاوزات أو مخالفات قد تكون قد حدثت، وضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه في مخالفة القانون.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع اللاعب المرحوم أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، ‏لبيان ما إذا كان قد شابها أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.

أحمد رفعت

النيابة العامة تفحص مستندات احتراف أحمد رفعت

وقررت النيابة العامة فحص أوراق ومستندات سفر واحتراف اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم نادي فيوتشر السابق إلى نادي الوحدة الإماراتي في وقت سابق.

وتسعى النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلى كشف ملابسات الأزمات التي تعرض لها الراحل أحمد رفعت بعد وفاته، والتحقيق في تصريحاته التي أدلى بها في ظهوره الإعلامي الأخير مع إبراهيم فايق، مع تصريحات واعترافات وكيله نادر شوقي.

وقرر النيابة الاطلاع على التقارير الطبية والفحوصات التي خضع لها اللاعب بعد سقوطه في مارس الماضي خلال مباراة الاتحاد السكندري.

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