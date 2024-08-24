قرار مفاجئ في الزمالك قبل موقعة الأهلي في السوبر الإفريقي

اتخذت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قراراً مفاجئًا، قبل مواجهة الأهلي المرتقبة بينهما في بطولة السوبر الإفريقي.

يقوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتحضيراته جيداً لملاقاة غريمه التقليدي، في بطولة السوبر الإفريقي بهذا الموسم 2024-2025.

الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي

يخوض الزمالك بطولة السوبر الإفريقي باعتباره بطل الكونفدرالية بالموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي في نفس المسابقة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفارس الأبيض قد نجح في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، الذي سقط في فخ هزيمة الأبيض بهدف دون رد في النهائي.

أما الأهلي، فتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ 12 في تاريخه بعد فوزه على الترجي التونسي في المباراة النهائية من النسخة الماضية.

ويطمح الأبيض في تحقيق الفوز على غريمه الأهلي، في السوبر الإفريقي، من أجل التتويج باللقب، خاصة أنه فقد العديد من الألقاب الموسم الماضي.

الزمالك يخطط لخطف لقب السوبر الإفريقي من الأهلي

وفقد الزمالك العديد من البطولات في نسخة 2023-2024، من بينهما الدوري المصري الذي توج به "الأهلي"، والسوبر المصري، وكأس مصر، كما أنه حقق نتائج سيئة للغاية على سبيل الأرقام.

لذلك، بدأ نادي الزمالك، ترتيب أوراقه جيداً ويكثف جهوده حتى يكون على أتم استعداد لمواجهة الأهلي، ومن ثم الفوز باللقب الإفريقي.

الزمالك

تحرك مفاجئ في الزمالك قبل مباراة الأهلي

وعلم "الموجز"، أن إدارة القلعة البيضاء، اتخذت قراراً بضم بعض من نجومه الجدد إلى القائمة الإفريقية قبل لقاء الأحمر المرتقب.

واستقرت الإدارة على قيد الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر إفريقيا قبل السوبر الإفريقي.

وعلى الرغم من أن نادي الزمالك يعاني من أزمة القيد في الفترة الحالية، إلا أن قيد الثلاثي إفريقياً سيتم بشكل طبيعي لأنهم ضمن قائمة الفريق المحلية.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر 2024، في المملكة العربية السعودية “مستضيف البطولة”.

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