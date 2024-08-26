موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد مدينة المجمعة الرياضية ، مباراة النصر والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة النصر والفيحاء السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، نظيره الفيحاء، في الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2023، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء السعودي

تذاع مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب، ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة SSC SPORT 1 HD.

النصر والفيحاء

تاريخ مواجهات النصر والفيحاء السعودي

تقابل الفريقين النصر والفيحاء السعودي، في 17 مباراة، استطاع النصر أن يحقق الفوز في 12 مباراة، بينما فاز التعاون خلال مواجهة فقط، وتعادل الفريقين في 4 لقاءات.

ويسعى النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية، يوم الثلاثاء المقبل أمام الفيحاء السعودي، وحصد الثلاث نقاط، بعدما تعادل في مباراته الأولى مع الرائد، بنتيجة 1-1، على استاد الأول بارك، في دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 35 من عمر المباراة، عن طريق كريستيانو رونالدو، وتمكن الرائد من تسجيل هدف التعادل عن طريق محمد فوزير، من ركلة جزاء، في الدقيقة 48، لتصبح النتيجة 1-1.

مباراة النصر والرائد

وجاء تشكيل النصر أمام الرائد كالتالي:-

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: لابورت، تيليس، لاجامي والغنام.

خط الوسط: أوتافيو، الخيبري وبروزوفيتش.

خط الهجوم: رونالدو، تاليسكا وماني.

بينما جاء تشكيل الرائد أمام النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: الحربي.

خط الدفاع: مامادو ندياي، الجيزاني، ماثياس نورمان، عمر غونزاليس.

خط الوسط: محمد الدوسرس، خالد محمد ال سبيعي، أمير سعيود.

خط الهجوم: محمد فوزير، كريم البركاوي، هزاع الغامدي.

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