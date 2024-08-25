" الموجز" يكشف سر فشل انتقال ديبالا إلى القادسية السعودي

أثار النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي روما الإيطالي، الجدل في الساعات الأخيرة، بعد تراجعه عن قرار انتقاله إلى نادي القادسية السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويكشف الموجز في السطور التالية، السبب الحقيقة وراء فشل انتقال ديبالا إلى الدوري السعودي في الفترة الماضية..

حقيقة رفض ديبالا عرض القادسية السعودي للرحيل عن روما

وأوضح الصحفي الإيطالي رودي جاليتي في تصريحات خاصة لـ “الموجز”، تفاصيل صفقة الأرجنتيني باولو ديبالا إلى نادي القادسية المنافس في الدوري السعودي، وفشل المفاوضات رغم إعلان اللاعب الرحيل.

وقال الصحفي الإيطالي المتخصص في شؤون وانتقالات اللاعبين:" ديبالا وافق على عرض القادسية السعودي ولكن نادي روما هو من رفض العرض بسبب المقابل المادي المعروض من قبل النادي".

وأضاف رودي في تصريحاته لـ الموجز:" نادي روما الإيطالي طلب زيادة المقابل المادي لما يقرب من 15 مليون يورو للموافقة على رحيل باولو ديبالا وهو ما رفضه نادي القادسية".

وعن احتمالية إتمام الصفقة في الفترة المقبلة، أكد الصحفي الإيطالي أن الصفقة أغلقت تمامَا ولا توجد أي فرصة لإتمامها.

باولو ديبالا - نادي روما - الدوري الإيطالي

عرض القادسية الخيالي للحصول على خدمات ديبالا

وأكدت التقارير الصحفية السعودية المختلفة، أن نادي القادسية السعودي، قدم عرضًا خرافيًا للحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الرياضي الجديد.

وعرض نادي القادسية السعودي مبلغ 75 مليون يورو للحصول على خدمات ديبالا مقابل 3 مواسم مقبلة.

ديبالا يتراجع عن قرار الانتقال إلى الدوري السعودي

ونشر ديبالا مقطع فيديو ودع من خلاله جماهير نادي روما والتي طالبته بالبقاء والاستمرار مع الفريق، خاصة وأنه يرتبط بعقد حتى انتهاء الموسم الرياضي المقبل 2025.

وبعد رسالته الوداعية، ظهر ديبالا في اليوم التالي في تدريبات نادي روما، ومشاركته في مباريات روما الافتتاحية في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي الممتاز.

وأوضحت التقارير المختلفة أن أسباب رفض ديبالا للعرض السعودي متعددة، منها ضغط عائلته بسبب ارتباطهم بالعاصمة الإيطالية على مدار السنوات الأخيرة.

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