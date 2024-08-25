ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025 بعد فوز ريال مدريد على بلد الوليد

استضاف فريق ريال مدريد منافسه بلد الواليد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024-2025.

وانطلقت مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

يستعرض لكم "الموجز" جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2024، بعد فوز ريال مدريد على بلد الوليد في الجولة الثانية، خلال التقرير التالي:

ريال مدريد ينتصر على بلد الوليد

انتصر فريق ريال مدريد على بلد الوليد، بثلاثية نظيفة في هذه المباراة المثيرة.

وسجل فالفيري، هدف ريال مدريد، بصارويخة سكنت شباك بلد الوليد في الدقيقة 50 من عمر هذا اللقاء، قبل أن يسجل إبراهيم دياز الهدف الثاني والثالث بالدقيقة 88 و96.

ويعد هذا الانتصار الأول للملكي في الليجا هذا الموسم، حيث أنه بدأ منافساته بالتعادل الإيجابي أمام ريال مايوركا.

وحسب هذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 3 نقاط، متوجداً بهم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد بلد الوليد في المرتبة الثامنة بثلاث نقاط.

ترتيب الدوري الإسباني

1- سيلتا فيجو 6 نقاط

2- برشلونة 6 نقاط

3- فياريال 4 نقاط

4- ريال مدريد 4 نقاط.

5- أوساسونا 4 نقاط

6- رايو فاليكانو 4 نقاط

7-ريال سوسييداد 3 نقاط.

8- بلد الوليد 3 نقاط

9-خيتافي 2

10 - لاس بالماس نقطة وحيدة

11- أتلتيكو مدريد نقطة وحيدة

12- جيرونا نقطة وحيدة.

13- ليجانيس نقطة وحيدة

14- ريال بيتيس نقطة وحيدة

15- إشبيلية نقطة

16- أتلتيك بيلباو نقطة وحيدة

17- ريال مايوركا نقطة وحيدة

18- ألافيس بدون نقاط

19- إسبانيول دون رصيد من النقاط

20- فالنسيا دون رصيد من النقاط .

ريال مدريد

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 3 أهداف.

2 أرنوت جروينفيلد، فياريال، هدفان.

3 أويهان سانست، أتلتيك بلباو، هدفان.

4 ياجو أسباس، سيلتا فيجو، هدفان.

5 إبراهيم دياز ، ريال مدريد ، هدفين

6 رودريجو، ريال مدريد، هدف.

7 فيدات موريكي، ريال مايوركا، هدف.

8 هوجو دورو، فالنسيا، هدف.

9 ألكسندر سورلوث، أتلتيكو مدريد، هدف.

10 مارتن زوبيميندي، ريال سوسيداد، هدف.

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