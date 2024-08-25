المشاركة الأولى.. مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

يقود الفرنسي كيليان مبابي هجوم ريال مدريد لأول مرة له بقميص الملكي، أمام بلد الوليد، خلال المباراة المرتقبة بين الفريقين، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، استعدادته لمواجهة بلد الوليد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

وحسم ريال مدريد جولته الأولى بالليجا هذا الموسم، بالتعادل الإيجابي بعدف لمثله أمام ريال مايوركا.

لذلك، يستهدف الفريق الملكي الفوز على بلد الوليد، من أجل تسجيل انتصاره الأول بالليجا في نسخته الجديدة.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، مساء اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتبدأ مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، بصافرة الحكم، فيكتور جارسيا، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المشاركة الأولى لـ مبابي مع ريال مدريد ضد بلد الوليد

وشهدت هذه المباراة، مشاركة كيليان مبابي لأول مرة مع ريال مدريد، منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان مبابي قد انتقل إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، حدثت ضجة حول العالم، ويترقب الجماهير بشوق رؤية النجم الفرنسي بقميص الملكي.

تشكيل ريال مدريد ضد بلد الوليد اليوم

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ميليتاو، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد

بدلاء ريال مدريد أمام بلد الوليد

وضمت دكة بدلاء ريال مدريد في هذا اللقاء كل من:

أندريه لونين، فران جونزاليس، لوكاس فاسكيز، جاكوبو، لوكا مودريتش، داني سيبايوس إندريك، إبراهيم دياز.

يذكر، أن الملكي فقد خدمات نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام في هذا اللقاء، نظراً للإصابة التي لحقت به مؤخراً.

القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد بلد الواليد عبر قناة beIN sports HD 3، بصوت المعلق الرياضي المخضرم حفيظ دراجي.

اقرأ أيضاً:

غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد أمام بلد الوليد.. الظهور الأول لـ مبابي

جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025