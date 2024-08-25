ننشر جدول مواعيد مباريات برشلونة القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لاستكمال مشواره بنتائج إيجابية بهذا الموسم 2024-2025.

بدأ فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي، هذا الموسم بانطلاقة قوية في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح فريق برشلونة منافساته في الدوري الإسباني بنسخته الجديدة، بالفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

وبنفس النتيجة انتصر الفريق الكتالوني على أتلتيك بلباو في الجولة الثانية من الليجا.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة القادمة، أمام رايو فاليكانو، في إطار منافسات الجولة الثالثة.

ويحتضن ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس، مباراة برشلونة ضد فاليكانو في الدوري الإسباني، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجاري.

وتبدأ صافرة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات برشلونة القادمة

- برشلونة × رايو فاييكانو / الثلاثاء 27 أغسطس.

-بلد الوليد × برشلونة / السبت 31 أغسطس

- برشلونة × جيرونا / 15 سبتمبر 2024

- فياريال × برشلونة / 22 سبتمبر

-برشلونة × خيتافي / 25 سبتمبر.

- أوساسونا × برشلونة / 29 سبتمبر

-برشلونة × ديبورتيفو ألافيس / 9 أكتوبر 2024.

- إشبيلية × برشلونة / 20 أكتوبر

- ريال مدريد × برشلونة / 27 أكتوبر

- برشلونة × إسبانيول / 3 نوفمبر 2024

- ريال سوسيداد × برشلونة / 10 نوفمبر

- سيلتا فيجو × برشلونة / 24 نوفمبر

-لاس بالماس × برشلونة / 1 ديسمبر 2024

- ريال بيتيس × برشلونة / 8 ديسمبر

- برشلونة × ليجانيس / 15 ديسمبر

- أتلتيكو مدريد × برشلونة / 22 ديسمبر.

- برشلونة × ريال مايوركا / 8 يناير 2025.

برشلونة

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

1- سيلتا فيجو 6 نقاط.

2- برشلونة 6 نقاط.

3- فياريال 4 نقاط.

4- ريال مدريد 4 نقاط.

5- أوساسونا 4 نقاط.

6- رايو فاليكانو 4 نقاط.

7-ريال سوسييداد.3 نقاط.

8- بلد الوليد 3 نقاط.

9-خيتافي 2

10 - لاس بالماس نقطة وحيدة.

11- أتلتيكو مدريد نقطة وحيدة.

12- جيرونا نقطة وحيدة.

13- ليجانيس نقطة وحيدة.

14- ريال بيتيس نقطة وحيدة.

15- إشبيلية نقطة.

16- أتلتيك بيلباو نقطة وحيدة.

17- ريال مايوركا نقطة وحيدة.

18- ألافيس بدون نقاط.

19- إسبانيول دون رصيد من النقاط.

20- فالنسيا دون رصيد من النقاط.

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