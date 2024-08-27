كل ما يخص مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني 2024-2025

ننشر لكم، كل ما يخص مباراة ريال مدريد القادمة، في بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2024-2025.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مواجهة قوية أمام لاس بلماس، وذلك في إطار منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

ريال مدريد سيتواجه مع لاس بلماس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من عمر بطولة الدوري الإسباني بنسخته الحالية.

ريال مدريد يستهدف فوزه الثاني في الليجا

خاض ريال مدريد مواجهتي في موسم الليجا الحالي حتى الآن، حيث أنه حقق الفوز في مباراة، وتعادل في الآخرى.

لم تكن بداية الملكي قوية في البطولة الإسبانية بالموسم الجديدة، نظراً لأنه بدأ أولى مبارياته بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع ريال مايوركا.

لكن نجح ريال مدريد في تصحيح مساره من جديد، بعد فوزه على بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ومن المقرر أن تكون مباراة ريال مدريد القادمة، أمام لاس بلماس، في الجولة الثالثة.

ويحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلا على لاس بلماس يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري، على ملعب غران كاناريا.

وتبدأ صافرة ريال مدريد القادمة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد القادمة

وتذاع مباراة ريال مدريد القادمة، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025

1- فياريال 7 نقاط.

2- سيلتا فيجو 6 نقاط.

3- برشلونة 6 نقاط.

4- أتلتيكو مدريد 4 نقاط.

5- ريال مدريد 4 نقاط.

6- ليجانيس 4 نقاط.

7- أوساسونا 4 نقاط.

8- رايو فاليكانو 4 نقاط.

9-- ريال سوسييداد.3 نقاط.

10- بلد الوليد 3 نقاط.

11- خيتافي 2

12 - لاس بالماس نقطة وحيدة.

13- جيرونا نقطة وحيدة.

14- ريال بيتيس نقطة وحيدة.

15- إشبيلية نقطة.

16- أتلتيك بيلباو نقطة وحيدة.

17- ريال مايوركا نقطة وحيدة.

18- ألافيس بدون نقاط.

19- إسبانيول دون رصيد من النقاط.

20- فالنسيا دون رصيد من النقاط.

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