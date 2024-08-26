موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو والقنوات الناقلة

يبحث محبي كرة القدم، عن موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز والقنوات الناقلة لها.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، استعدادته لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم 2024-2024.

قص برشلونة شريط منافساته في الدوري الإسباني بنسخته الحالية، بفوز مثير على بهدفين مقابل هدف على فالنسيا.

وبنفس النتيجة، انتصر الفريق الكتالوني على أتلتيك بلباو، ويبحث كتيبة تشافي على مواصلة سلسلة انتصاراته في الليجا.

على الجانب الآخر، تغلب رايو فاليكانو على ريال سوسيداد في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، بينما تعادل مع خيتافي سلبياً في الثانية.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

وتقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع رايو فاليكانو، يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2024، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس.

وتنطلق صافرة هذه المواجهة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

برشلونة

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، باعتبارها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإسباني.

وتذاع أحداث هذه المباراة تحديداً عبر قناة beIN Sports 3.

ومن القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة أيضاً كل من:

-Diema Sport 2 HD

-Premier Sports 1 HD

-beIN Sports HD 1 English

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League -Spiler 1 TV.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاليكيانو

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز- كوندي.

وسط الملعب: بابلو توري - جوندوجان - مارك كاسادو.

الهجوم:رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط، في حين أن منافسات رايو فاليكانو يقع في المركز الثامن بـ 4 نقاط.

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