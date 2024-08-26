فليك يحسم موقفه من عودة نيمار إلى برشلونة.. صدمة للبرازيلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الاثنين، تطورات بشأن موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي الحالي، واحتمالية عودته إلى نادي برشلونة في الفترة المقبلة.

نيمار يعرض خدماته على برشلونة

وأوضح برنامج Jijantes الكتالوني، في الساعات الأخيرة، أن الدولي البرازيلي نيمار جونيور المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي حاليًا، كان يريد استغلال رغبة برشلونة في ضم جناح أيسر، وقام بعرض خدماته للعودة من جديد.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني في موسم 2017، بعدما لعب ضمن صفوفه لمدة 5 مواسم متتالية.

ورحل نيمار عن برشلونة لينضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليستمر في صفوفه حتى 2023، قبل أن ينتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي الهلال السعودي.

وتعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي بعد فترة قليلة من انتقاله إلى الهلال، ليغيب عن صفوف الفريق من أكتوبر العام الماضي وحتى الآن.

فليك يغلق الباب أمام عودة نيمار إلى برشلونة

ويكشف الموجز موقف الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة من عودة البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير الإسبانية، أن هانزي فليك رفض تمامًا فكرة عودة البرازيلي نيمار إلى النادي الإسباني مرة أخرى، حيث يراه غير مناسب لخطته.

وأكدت أن الخيار الأول لـ فليك هو نيكو ويليامز ولكن المفاوضات فشلت مع أتلتيك بلباو، وقرر اللاعب البقاء مع النادي الباسكي، والآن الخيار الأكثر تفضيلا هو جناح يوفنتوس، فيدريكو كييزا.

نيمار

مواعيد مباريات برشلونة القادمة

- برشلونة ضد رايو فاييكانو - الثلاثاء 27 أغسطس.

- بلد الوليد ضد برشلونة - السبت 31 أغسطس

- برشلونة ضد جيرونا - 15 سبتمبر 2024

- فياريال ضد برشلونة - 22 سبتمبر

- برشلونة ضد خيتافي - 25 سبتمبر.

- أوساسونا ضد برشلونة - 29 سبتمبر

- برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس - 9 أكتوبر 2024.

- إشبيلية ضد برشلونة - 20 أكتوبر

- ريال مدريد ضد برشلونة - 27 أكتوبر

- برشلونة ضد إسبانيول - 3 نوفمبر 2024

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