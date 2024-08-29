خريطة مباريات الدور الأول لـ دوري أبطال أوروبا 2024-2025 كاملة
أجريت مساء اليوم الخميس، مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في نسختها الجديدة، والتي ستقام لأول مرة بنظامها الجديد.
ويستعرض الموجز جدول مباريات دوري أبطال أوروبا في الدور الأول كاملة…
جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
1- ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند الألماني
2- ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد
3- ريال مدريد ضد ميلان الإيطالي
4- أتالانتا الإيطالي ضد ريال مدريد
5- ريال مدريد ضد سالزبورج
6- ليل ضد ريال مدريد
7- ريال مدريد ضد شتوتجارت
8- بريست ضد ريال مدريد ضد بريست
جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا
1- برشلونة ضد بايرن ميونيخ
2- بوروسيا دورتموند ضد برشلونة
3- برشلونة ضد أتالانتا
4- بنفيكا ضد برشلونة
5- برشلونة ضد يانج بويز
6- النجم الأحمر ضد برشلونة
7- برشلونة ضد بريست
8- موناكو ضد برشلونة
جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا
1- ليفربول ضد ريال مدريد
2- لايزيج ضد ليفربول
3- ليفربول ضد باير ليفركوزن
4- ميلان ضد ليفربول
5- ليفربول ضد ليل
6- أيندهوفن ضد ليفربول
7- ليفربول ضد بولونيا
8- جيرونا ضد ليفربول
جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
1- باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي
2- بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان
3- باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد
4- أرسنال ضد باريس سان جيرمان
5- باريس سان جيرمان ضد أيندهوفن
6- سالزبورج ضد باريس سان جيرمان
7- باريس سان جيرمان ضد جيرونا
8- شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان
جدول مباريات بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا
1- بوروسيا دورتموند ضد برشلونة
2-ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند
3- بوروسيا دورتموند ضد شاختار
4- كلوب بروج ضد بوروسيا دورتموند
5- ضد سلتيك
6- دينامو زغرب ضد بوروسيا
7- بوروسيا ضد شتورم جراتز
8- بولونيا ضد بوروسيا
جدول مباريات لايبزيج في دوري أبطال أوروبا
1- ضد ليفربول
2- إنتر ضد لايبزيج
3- ضد يوفنتوس
4- أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج
5- ضد سبورتينج لشبونة
6- سلتيك ضد لايبزيج
7- ضد أستون فيلا
8- شتورم جراتز ضد لايبزيج
جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
1- باريس (داخل)
2- برشلونة (خارج)
3- بنفيكا (داخل)
4- شاختار (خارج)
5- دينامو زغرب (داخل)
6- فينورد (خارج)
7- براتيسلافا (داخل)
8- أستون فيلا (خارج)
جدول مباريات إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
1- لايزبج (داخل)
2- مانشستر سيتي (خارج)
3- أرسنال (داخل)
4- ليفركوزن (خارج)
5- النجم الأحمر (داخل)
6- يانج بويز (خارج)
7- موناكو (داخل)
8- سبارتا براجا (خارج)
جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
1- إنتر (داخل)
2- باريس (خارج)
3- كلوب بروج (داخل)
4- يوفنتوس (خارج)
5- فينورد (داخل)
6- سبورتينج لشبونة (خارج)
7- سبارتا براجا (داخل)
8- براتيسلافا (خارج)
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