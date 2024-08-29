خريطة مباريات الدور الأول لـ دوري أبطال أوروبا 2024-2025 كاملة

أجريت مساء اليوم الخميس، مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في نسختها الجديدة، والتي ستقام لأول مرة بنظامها الجديد.

ويستعرض الموجز جدول مباريات دوري أبطال أوروبا في الدور الأول كاملة…

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

1- ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند الألماني

2- ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد

3- ريال مدريد ضد ميلان الإيطالي

4- أتالانتا الإيطالي ضد ريال مدريد

5- ريال مدريد ضد سالزبورج

6- ليل ضد ريال مدريد

7- ريال مدريد ضد شتوتجارت

8- بريست ضد ريال مدريد ضد بريست

ريال مدريد

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة ضد بايرن ميونيخ

2- بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

3- برشلونة ضد أتالانتا

4- بنفيكا ضد برشلونة

5- برشلونة ضد يانج بويز

6- النجم الأحمر ضد برشلونة

7- برشلونة ضد بريست

8- موناكو ضد برشلونة

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

1- ليفربول ضد ريال مدريد

2- لايزيج ضد ليفربول

3- ليفربول ضد باير ليفركوزن

4- ميلان ضد ليفربول

5- ليفربول ضد ليل

6- أيندهوفن ضد ليفربول

7- ليفربول ضد بولونيا

8- جيرونا ضد ليفربول

ليفربول

جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

1- باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

2- بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

3- باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

4- أرسنال ضد باريس سان جيرمان

5- باريس سان جيرمان ضد أيندهوفن

6- سالزبورج ضد باريس سان جيرمان

7- باريس سان جيرمان ضد جيرونا

8- شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان

جدول مباريات بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

1- بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

2-ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

3- بوروسيا دورتموند ضد شاختار

4- كلوب بروج ضد بوروسيا دورتموند

5- ضد سلتيك

6- دينامو زغرب ضد بوروسيا

7- بوروسيا ضد شتورم جراتز

8- بولونيا ضد بوروسيا

جدول مباريات لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

1- ضد ليفربول

2- إنتر ضد لايبزيج

3- ضد يوفنتوس

4- أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج

5- ضد سبورتينج لشبونة

6- سلتيك ضد لايبزيج

7- ضد أستون فيلا

8- شتورم جراتز ضد لايبزيج

جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

1- باريس (داخل)

2- برشلونة (خارج)

3- بنفيكا (داخل)

4- شاختار (خارج)

5- دينامو زغرب (داخل)

6- فينورد (خارج)

7- براتيسلافا (داخل)

8- أستون فيلا (خارج)

جدول مباريات إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

1- لايزبج (داخل)

2- مانشستر سيتي (خارج)

3- أرسنال (داخل)

4- ليفركوزن (خارج)

5- النجم الأحمر (داخل)

6- يانج بويز (خارج)

7- موناكو (داخل)

8- سبارتا براجا (خارج)

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

1- إنتر (داخل)

2- باريس (خارج)

3- كلوب بروج (داخل)

4- يوفنتوس (خارج)

5- فينورد (داخل)

6- سبورتينج لشبونة (خارج)

7- سبارتا براجا (داخل)

8- براتيسلافا (خارج)

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