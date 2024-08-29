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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

خريطة مباريات الدور الأول لـ دوري أبطال أوروبا 2024-2025 كاملة

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أجريت مساء اليوم الخميس، مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في نسختها الجديدة، والتي ستقام لأول مرة بنظامها الجديد.

ويستعرض الموجز جدول مباريات دوري أبطال أوروبا في الدور الأول كاملة… 

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

1- ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند الألماني

2- ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد

3- ريال مدريد ضد ميلان الإيطالي

4- أتالانتا الإيطالي ضد ريال مدريد 

5- ريال مدريد ضد سالزبورج 

6- ليل ضد ريال مدريد 

7- ريال مدريد ضد شتوتجارت 

8- بريست ضد ريال مدريد ضد بريست

خريطة مباريات الدور الأول لـ دوري أبطال أوروبا 2024-2025 كاملة
ريال مدريد

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة ضد بايرن ميونيخ  

2- بوروسيا دورتموند ضد برشلونة 

3- برشلونة ضد أتالانتا 

4- بنفيكا ضد برشلونة 

5- برشلونة ضد يانج بويز 

6- النجم الأحمر ضد برشلونة 

7- برشلونة ضد بريست 

8- موناكو ضد برشلونة

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

1- ليفربول ضد ريال مدريد 

2- لايزيج ضد ليفربول

3- ليفربول ضد باير ليفركوزن 

4- ميلان ضد ليفربول 

5- ليفربول ضد ليل

6- أيندهوفن ضد ليفربول 

7- ليفربول ضد بولونيا 

8- جيرونا ضد ليفربول

خريطة مباريات الدور الأول لـ دوري أبطال أوروبا 2024-2025 كاملة
ليفربول

جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

1- باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي 

2- بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

3- باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد 

4- أرسنال ضد باريس سان جيرمان

5- باريس سان جيرمان ضد أيندهوفن 

6- سالزبورج ضد باريس سان جيرمان

7-  باريس سان جيرمان ضد جيرونا 

8- شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان 

جدول مباريات بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

1- بوروسيا دورتموند ضد برشلونة 

2-ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

3- بوروسيا دورتموند ضد شاختار

4- كلوب بروج ضد بوروسيا دورتموند 

5- ضد سلتيك 

6- دينامو زغرب ضد بوروسيا

7- بوروسيا ضد شتورم جراتز

8- بولونيا ضد بوروسيا

جدول مباريات لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

1- ضد ليفربول 

2- إنتر ضد لايبزيج

3- ضد يوفنتوس 

4- أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج

5- ضد سبورتينج لشبونة 

6- سلتيك ضد لايبزيج 

7- ضد أستون فيلا 

8- شتورم جراتز ضد لايبزيج

جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

1- باريس (داخل) 

2- برشلونة (خارج) 

3- بنفيكا (داخل) 

4- شاختار (خارج) 

5- دينامو زغرب (داخل) 

6- فينورد (خارج) 

7- براتيسلافا (داخل) 

8- أستون فيلا (خارج)

جدول مباريات إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

1- لايزبج (داخل) 

2- مانشستر سيتي (خارج) 

3- أرسنال (داخل) 

4- ليفركوزن (خارج) 

5- النجم الأحمر (داخل) 

6- يانج بويز (خارج) 

7- موناكو (داخل) 

8- سبارتا براجا (خارج)

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

1- إنتر (داخل) 

2- باريس (خارج) 

3- كلوب بروج (داخل) 

4- يوفنتوس (خارج) 

5- فينورد (داخل) 

6- سبورتينج لشبونة (خارج) 

7- سبارتا براجا (داخل) 

8- براتيسلافا (خارج)

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