كل ما يخص قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بنظامها الجديد

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم، مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة 2024 - 2025، والتي ستشهد لأول مرة مشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32.

ويأتي ريال مدريد حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على رأس الأندية المشاركة، رفقة عدد من الأندية العمالقة.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه، كافة تفاصيل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة، والتي ستقام بنظامها الجديد 2024-2025

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

ستقام مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري 2024-2025، يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

ستذاع قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، على قناة beIN Sports، وقناة يويفا على موقع يوتيوب (UEFA YouTube).

دوري أبطال أوروبا

نظام دوري أبطال أوروبا 2024-2025

ستكون جميع الفرق في مجموعة واحدة، سيتم تقسيم الـ 36 فريقًا إلى 4 مستويات مختلفة، حيث يتضمن كل وعاء وجود 9 أندية بحسب المستوى المتواجدة له.

كل فريق سيخوض 8 مباريات في الدور الأول أمام 8 فرق مختلفة يتم سحبهم حسب القرعة بواقع فريقين من كل تصنيف، مع عدم إمكانية تواجه أي فريقين من نفس الدولة.

وسيخوض كل فريق 4 مباريات داخل أرضية و4 مباريات خارج أرضه أمام الـ8 فرق المختلفة وسيكون ذلك بناءً على القرعة وما تسفر عنه من المباريات داخل الأرض وخارجها بنظام تجميع النقاط.

بعد نهاية الدور الأول المكون من 8 جولات، سيتأهل أول 8 فرق في جدول الترتيب إلى دور الـ16 بشكل مباشر، بينما يلعب من المركز التاسع وحتى المركز الرابع والعشرين ملحقًا بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهابًا وإيابًا، ليتأهل 8 فرق أخرى إلى دور الـ16.

في دور الـ16 يتم عمل قرعة بين الأندية المتأهلة مباشرة في المراكز الـ8 الأولى، مع الأندية المتأهلة من الملحق لخوض مباريات خروج مغلوب بنظام الذهاب والعودة.

بدايةً من دور الـ16 تستكمل بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الطبيعي السابق عن طريق نظام خروج المغلوب، حتى المباراة النهائية والتي ستقام من مباراة واحدة على ملعب تم تحديده بالفعل وهو "أليانز أرينا".

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