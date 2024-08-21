يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة وذلك تحت أنظار كبار القارة العجوز في مقدمتهم ريال مدريد حامل اللقب.

وتوج ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي باللقب الـ15 في تاريخه وذلك على حساب منافسه نادي بوروسيا دورتموند ليرفع رصيده من الألقاب 156 لقبًا.

وتأمل العديد من الأندية الكبرى في الدوريات الأوروبية إلى تكسير هيمنة ريال مدريد على البطولة القارية على الرغم من تدعيم صفوفه بعناصر قوية على رأسها الفرنسي كيليان مبابي.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025

وأجرى يويفا تغييرات بالجملة على شكل ونظام البطولات القارية التابعة له في الفترة الماضية حيث يشارك دوري أبطال أوروبا 36 فريقًا بنسخة الموسم الجاري 2024-2025 بدلًا من 32 في النظام القديم.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه أثناء موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 عبر الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع "إكس" سيكون باستخدام الكمبيوتر، وليس بشكل يدوى كما كان متعارف عليه.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

وفي مرحلة المجموعات بالنظام القديم سيخوض كل نادِ 8 لقاءات ضد 8 أندية مختلفة، بدلًا من مواجهة 3 فرق ذهابًا وإيابًا.

وسيتم تقسيم الـ36 فريقًا على 4 أوعية بحسب تصنيف اليويفا مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، ليوضع في المركز الأول بالوعاء الأولى.

وبعد ذلك سيتم اختيار خصمين من كل وعاء بإجمالي 8 خصوم حيث سيلعب لقاء ضد أحدهم على أرضه ومباراة ضد الآخر خارج أرضه.

وأكد يويفا عدم مواجهة خصمًا من نفس الدولة، فيما يمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد آخر كحد أقصى.

وستنطبق قرعة دوري أبطال أوروبا بالنظام الحديث على بطولة الدورى الأوروبى، بينما بطولة دورى المؤتمرات الأوروبى سيواجه كل فريق 6 خصوم فقط.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

ويستعرض لكم “الموجز” موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، حيث ستبدأ يوم 26 أغسطس الجاري.

وستذاع قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري على قناة " beIN Sports" وقناة يويفا على موقع يوتيوب (UEFA YouTube).

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