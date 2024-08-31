كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يواصل مانشستر سيتي صراعه في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، ومحاولة الحفاظ على قمة جدول الترتيب في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي.

وسيحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت على نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجاري لـ الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت 31 أغسطس 2024 الجاري، على ملعب لندن الأولمبي معقل الأخير.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين مانشستر سيتي ضد وست هام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة "بي إن سبورت" القطرية، هي القناة الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام، كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة المباراة بين مانشستر سيتي ومضيفه وست هام عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

ويستعرض الموجز تشكيل الفريقين المتوقع لمباراتهم اليوم..

تشكيل وست هام المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يخوض وست هام يونايتد مباراته ضد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا.

الدفاع: فلاديمير كومال - ماكس كيلمان - ايمرسون بالميري.

الوسط: لوكاس باكيتا - جويدو رودريجيز - توماس سوستشيك.

الهجوم: جاريدو بوين - محمد قدوس - نيكلاس فولكروج.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يدفع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أخر 4 نسخ، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد وست هام..

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياس - يوشكو جفارديول.

الوسط: ريكو لويس - كيفين دي بروينه - ماتيو كوفاسيتش - برناندو سيلفا.

الهجوم: سافيو - إرلينج هالاند - جيرمي دوكو.

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