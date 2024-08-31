تشكيل أرسنال المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

سيقص نادي أرسنال، شريط مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025، عندما يلتقي بنظيره برايتون مساء اليوم السبت.

موعد مباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال ضد برايتون في الجولة الثالثة بـ الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجديد، اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024.

وتنطلق صافرة مباراة أرسنال وبرايتون، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على ملعب الإمارات.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام برايتون

ومن المتوقع أن يكون تشكيل نادي أرسنال تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا لمباراته ضد نظيره برايتون ظهر اليوم السبت في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - تيمبر.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافرتز - جابرييل مارتينيلي.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة من الموسم الرياضي الجديد مساء اليوم السبت، والتي تستمر على مدار يومي السبت والأحد.

أرسنال

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثالثة

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال وبرايتون على هذا النحو:

1- مانشستر سيتي - 6 نقاط.

2- برايتون - 6 نقاط.

3- أرسنال - 6 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- توتنهام - 4 نقاط.

6- نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط.

7- مونتجهام فورست - 4 نقاط.

8- تشيلسي - 3 نقاط.

9- وست هام - 3 نقاط.

10- فولهام - 3 نقاط.

11- مانشستر يونايتد - 3 نقاط.

12- أستون فيلا - 3 نقاط.

13- برينتفورد - 3 نقاط .

14- بورنموث - نقطة واحدة.

15- ليستر سيتي - نقطة واحدة.

16- ساوثهامتون - بدون نقاط.

17- وولفرهامبتون - بدون نقاط.

18- كريستال بالاس - بدون نقاط.

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط.

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