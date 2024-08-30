ميعاد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، ميعاد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، التي تجمع بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، كما أنها ترغب في معرفة القناة الناقلة لها.

تشهد منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الجديدة، قمة نارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

وينشر لكم "الموجز"، في السطور الآتية، موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة لها.

ويكثف فريق ليفربول جهوده، من أجل الفوز على مانشستر يونايتد في القمة المرتقبة بينهما بـ البريمرليج.

ليفربول في الجولة الأولى من هذا الموسم، انتصر على إيبسويتش تاون بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة حسم الريدز جولته الثانية لصالحه بالانتصار على برينتفورد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة، يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، والمقرر خوضها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، هي شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، وتحديدًا على قناة beIN Sports Premium 1.

ليفربول

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

موعد مباريات الدوري الإنجليزي يوم السبت 31 - 8 - 2024

- أرسنال ضد برايتون / 2:30 عصرًا .

- نوتنجهام فورست ضد وولفرهامبتون / 5:00 عصرًا .

- ليستر سيتي ضد أستون فيلا / 5:00 عصرًا.

- إيبسويتش تاون ضد فولهام / 5:00 عصرًا .

- برينتفورد ضد ساوثهامبتون / 5:00 عصرًا .

- إيفرتون ضد بورنموث / 5:00 عصرًا .

- وست هام ضد مانشستر سيتي 7:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يوم الأحد 1 - 9 - 2024

- تشيلسي ضد كريستال بالاس / 3:30 عصرًا .

- نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام / 3:30 عصرًا .

- مانشستر يونايتد ضد ليفربول / 6:00 مساء.

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