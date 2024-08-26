حقق حلم تدريب ليفربول.. وفاة إريكسون بعد صراع مع المرض

توفي مساء اليوم الاثنين السويدي زفن جوران إريكسون، أسطورة التدريب ومدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، بعد صراع طويل مع المرض عقب تدهور حالته الصحية.

ورحل زفن جوران إريكسون بعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس، وتدهور حالته الصحية عن عمر ناهز الـ 76 عامًا.

وحقق إريكسون حلم حياته بعدما تولى تدريب نادي ليفربول على ملعب أنفيلد في مباراة واحدة قبل وفاته، وهو ما ساعده في تحقيقه الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز السابق، عندما جاء على مقعد مدرب ليفربول في مباراة الأساطير ضد أياكس في أنفيلد.

عائلة إريكسون تعلن وفاته في بيان مؤثر

وأعلنت عائلة السويدي زفن جوران إريكسون، وفاة أسطورة التدريب الراحل مساء اليوم الاثنين في بيان مؤثر:" لقد توفي سفين جوران إريكسون. بعد صراع طويل مع المرض، توفي في الصباح في منزله محاطًا بعائلته."

أخر تصريحات إريكسون قبل وفاته

وتوجه زفن جوران إريكسون قبل وفاته بطلب إلى جماهير كرة القدم، بعدما قال:" أرجو أن تتذكروني كشخص إيجابي يحاول بذل كل ما في وسعه، لا تحزنوا شكراً لكم على كل شيء لقد كان الأمر رائعاً اعتنوا بأنفسكم وداعاً".

وجاء التصريح قبل أسابيع قبل أن تتدهور حالته الصحية متأثرًا بمرض سرطان البنكرياس والذي أصيب به في يناير الماضي.

زفن جوران إريكسون

مسيرة إريكسون بعد وفاته

ويسلط الموجز الضوء على مسيرة إريكسون بعد وفاته اليوم..

ويعد إريكسون هو مدرب كرة قدم سويدي مشهور. وُلد في 5 فبراير 1948 في ستوكهولم، السويد. يُعتبر إريكسون واحداً من أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، وقد حقق شهرة واسعة من خلال عمله مع أندية ومنتخبات متعددة حول العالم.

وعن مسيرته مع الأندية، قاد إريكسون المنتخب الإنجليزي خلال كأس العالم 2002 وكأس الأمم الأوروبية 2004. تحت قيادته، قدم المنتخب الإنجليزي أداءً جيداً على الرغم من عدم تحقيق الألقاب.

وتولى تدريب منتخب إيطاليا من عام 2001 إلى 2006، وحقق معه نجاحات ملحوظة، بما في ذلك التأهل إلى نهائي كأس العالم 2006.

وعمل إريكسون مع أندية مثل بنفيكا البرتغالي، ولاتسيو الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي. في لاتسيو، فاز بالعديد من البطولات المحلية والدولية، بما في ذلك الدوري الإيطالي والكأس الإيطالية.

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