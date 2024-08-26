‎بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم في الدوري الإسباني والملاعب العالمية والقنوات الناقلة

تقام على مدار اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، مواجهة أخيرة في الدوري الإسباني، ضمن منافسات ختام الجولة الثانية من الموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025.

أهم مباريات اليوم

ويكشف لكم “الموجز” خلال السطور الآتية، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين، أهمهم مباراة بوفينتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، وختام الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري ضد كومو – في تمام الساعة 7.30 مساء - عبر قناة AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس – في تمام الساعة 9.45 مساء - عبر قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال ضد سيلتا فيجو – في تمام الساعة 10.30 مساء - عبر قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

طرابزون سبور ضد قيصري سبور – في تمام الساعة 9 مساء

ترتيب الدوري الإسباني قبل ختام الجولة الثانية

1- سيلتا فيجو - 6 نقاط.

2- برشلونة - 6 نقاط.

3- فياريال - 4 نقاط.

4- ريال مدريد - 4 نقاط.

5- أوساسونا - 4 نقاط.

6- رايو فاليكانو - 4 نقاط.

7- ريال سوسييداد - 3 نقاط.

8- بلد الوليد - 3 نقاط.

9- خيتافي - 2 نقاط

10- لاس بالماس - نقطة وحيدة.

11- أتلتيكو مدريد - نقطة وحيدة.

12- جيرونا - نقطة وحيدة.

13- ليجانيس - نقطة وحيدة.

14- ريال بيتيس - نقطة وحيدة.

15- إشبيلية - نقطة وحيدة

16- أتلتيك بيلباو - نقطة وحيدة.

17- ريال مايوركا - نقطة وحيدة

18- ألافيس - بدون نقاط.

9- إسبانيول - دون رصيد من النقاط.

20- فالنسيا - دون رصيد من النقاط .

الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 3 أهداف.

2- أرنوت جروينفيلد، هدفان.

3- أويهان سانست، أتلتيك بلباو، هدفان.

4- ياجو أسباس، سيلتا فيجو، هدفان.

5- إبراهيم دياز ، ريال مدريد ، هدفين

6- رودريجو، ريال مدريد، هدف.

7- فيدات موريكي، هدف.

8- هوجو دورو، هدف.

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