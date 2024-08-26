مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2024-2025

أسدل الستار مساء أمس الأحد على منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الرياضي الجديد 2024-2025.

ويستعرض الموجز لمتابعيه في السطور التالية، جدول مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستنطلق مساء السبت المقبل وتستمر حتى الأحد…

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

السبت 31 - 8 - 2024

2:30 عصرًا - أرسنال ضد برايتون

5:00 عصرًا - نوتنجهام فورست ضد وولفرهامبتون

5:00 عصرًا - ليستر سيتي ضد أستون فيلا

5:00 عصرًا - إيبسويتش تاون ضد فولهام

5:00 عصرًا - برينتفورد ضد ساوثهامبتون

5:00 عصرًا - إيفرتون ضد بورنموث

7:30 مساء - وست هام ضد مانشستر سيتي

الأحد 1 - 9 - 2024

3:30 عصرًا - تشيلسي ضد كريستال بالاس

3:30 عصرًا - نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام

6:00 مساء - مانشستر يونايتد ضد ليفربول

محمد صلاح - ليفربول - الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول في ختام الجولة الثانية بالأمس كالآتي:

1- مانشستر سيتي - 6 نقاط

2- برايتون - 6 نقاط

3- أرسنال - 6 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- توتنهام - 4 نقاط.

6- نيوكاسل يونايتد 4 نقاط

7- مونتجهام فورست - 4 نقاط.

8- تشيلسي - 3 نقاط

9- وست هام - 3 نقاط.

10 - فولهام - 3 نقاط

11- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

12- أستون فيلا - 3 نقاط

13- برينتفورد - 3 نقاط .

14- بورنموث - نقطة واحدة.

15- ليستر سيتي - نقطة واحدة

16- ساوثهامتون - 0

17- وولفرهامبتون - 0

18- كريستال بالاس - 0

19- إبسويتش تاون - 0

20- إيفرتون - 0

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1. إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 4 أهداف

2. نوني مادويكي - تشيلسي - 3 أهداف

3. محمد صلاح - ليفربول - هدفان

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