ميعاد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ينتظر محبي كرة القدم العالمية، ميعاد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، التي تجمعهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتبحث الجماهير، عن القناة الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي

ويستعرض "الموجز"، في السطور الآتية، موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة لها.

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره وست هام يونايتد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

ويستهدف فريق مانشستر سيتي الفوز على وست هام في هذا اللقاء المنتظر، من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته في البريمرليج.

ونجح مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز على تشيلسي بثنائية نظيفة في الجولة الأولى، أما في الثانية فانتصر على إيبسويتش تاون، بنتيجة 4-1.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، على ملعب لندن الأولمبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

وتعد شبكة "بي إن سبورت" القطرية، هي القناة الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام، كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة هذه المباراة تحديداً عبر قناة beINSPORTS 1.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام يونايتد

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياس - يوشكو جفارديول.

الوسط: ريكو لويس - كيفين دي بروينه - ماتيو كوفاسيتش - برناندو سيلفا.

الهجوم: سافيو - إرلينج هالاند - جيرمي دوكو.

مانشستر سيتي

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا.

الدفاع: فلاديمير كومال - ماكس كيلمان - ايمرسون بالميري.

وسط الملعب: لوكاس باكيتا - جويدو رودريجيز - توماس سوستشيك.

الهجوم: جاريدو بوين - محمد قدوس - نيكلاس فولكروج.

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