ميعاد مباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يبحث محبي كرة القدم العالمية، عن ميعاد مباراة أرسنال ضد برايتون، المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة لها.

ويوضح الموجز من خلال التقرير التالي ميعاد مباراة ارسنال ضد برايتون في الدوري الانجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، لمواجهة برايتون، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي بنسخته الحالية.

أرسنال يسعى لتحقيق فوزه الثالث في الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق أرسنال إلى تحقيق الفوز على برايتون، حتى يسجل انتصاره الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025.

وكان أرسنال قد بدأ منافساته في بطولة البريمرليج، بالفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، كما انتصر على أستون فيلا في الجولة الثانية، بنفس النتيجة.

موعد مباراة أرسنال ضد برايتون

وتقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال ضد برايتون في الجولة الثالثة بـ البريميرليج، يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024.

وتنطلق صافرة مباراة أرسنال وبرايتون، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على ملعب الإمارات.

موعد مباراة أرسنال

تشكيل أرسنال المتوقع أمام برايتون

ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال لـ مباراة برايتون كالآتي:

حراسة المرمى: رايا. الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، تيمبر.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتز، جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لـ مباراة أرسنال وبرايتون

ويمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال وبرايتون، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة برايتون

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يتصدر برايتون الترتيب بنفس عدد النقاط.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال وبرايتون على هذا النحو:

1- مانشستر سيتي - 6 نقاط.

2- برايتون - 6 نقاط.

3- أرسنال - 6 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- توتنهام - 4 نقاط.

6- نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط.

7- مونتجهام فورست - 4 نقاط.

8- تشيلسي - 3 نقاط.

9- وست هام - 3 نقاط.

10- فولهام - 3 نقاط.

11- مانشستر يونايتد - 3 نقاط.

12- أستون فيلا - 3 نقاط.

13- برينتفورد - 3 نقاط .

14- بورنموث - نقطة واحدة.

15- ليستر سيتي - نقطة واحدة.

16- ساوثهامتون - بدون نقاط.

17- وولفرهامبتون - بدون نقاط.

18- كريستال بالاس - بدون نقاط.

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط.

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