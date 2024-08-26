25 مليون يورو.. الهلال يطلب التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي توصل مع نظيره مانشستر سيتي، لضم اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الفريق الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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25 مليون يورو.. الهلال يطلب التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

كشف الصحفي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو عبر حسابه على موقع "إكس"، اليوم الاثنين: أن نادي الهلال توصل إلى اتفاق شفهي مع مانشستر سيتي، بشأن ضم البرتغالي جواو كانسيلو، إلى صفوف الزعيم، خلال الأيام المقبلة.

جواو كانسيلو

وأضاف رومانو أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي بمبلغ قدره 25 مليون يورو، وتم الاتفاق بين الناديين.

وأشار إلى أن اتمام الصفقة يعتمد الآن على موافقة البرتغالي جواو كانسليو، حيث عرض على اللاعب عقدًا بقيمة 15 مليون يورو سنويًا.

وأكمل رومانو أن اللاعب يرغب بشدة في الرحيل عن مانشستر سيتي، بسبب الأزمة التي يعاني منها مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا،

يذكر أن جواو كانسيلو على رادار برشلونة أيضًا، بعدما لعب للفريق الكتالوني الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

جواو كانسيلو

أرقام جواو كانسيلو مع مانشستر سيتي

انضم البرتغالي جواو كانسيلو، إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، أغسطس 2019، شارك مع الفريق الإنجليزي 154مباراة، سجل تسع أهداف ، وصنع 21 هدفًا.

جدول ترتيب الدوري السعودي:-

1- الهلال (3 نقاط).

2- القادسية (3 نقاط).

3- الأهلي (3 نقاط).

4- التعاون (3 نقاط).

5- الخليج (3 نقاط).

6- الاتحاد (3 نقاط).

7- الاتفاق (3 نقاط).

8- الوحدة (1).

9- الرياض (1).

10- النصر (1).

11- الرائد (1).

12- الفيحاء (0).

13- ضمك (0).

14- الخلود (0).

15- الشباب (0).

16- العروبة (0).

17- الفتح (0).

18- الأخدود (0).

مباراة الهلال وضمك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره فريق ضمك، يوم الأربعاء 28 أغسطس، في الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الادوري السعودي.

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