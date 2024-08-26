الهلال يقوم بتسهيل انتقال لودي إلى نادي آيندهوفن الهولندي

كشف الصحفي الهولندي ريك إلفرينك، أن نادي الهلال السعودي يرغب في رحيل الظهير الأيسررينان لودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال يقوم بتسهيل انتقال لودي إلى نادي آيندهوفن

وأكد الهولندي ريك إفرينك، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن نادي الهلال يقوم بتسهيل انتقال الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، إلى نادي آيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار أن آيندهوفن يفاوض الهلال بشأن ضم رينان لودي على سبيل الإعارة للمشاركة في موسم 2024-2025، وأن هناك تواصل بين آيندهوفن والهلال بخصوص صفقة إعارة البرازيلي رينان لودي.

وأوضح ريك، أن الهلال سيتحمل راتب رينان لودي في حال انتقاله إلى آيندهوفن.

واختتم: هناك أسبوع متبقٍ لاستكمال تفاصيل صفقة انتقال لودي.

ريك إلفرينك

أرقام رينان لودي مع نادي الهلال

انضم البرازيلي رينان لودي ، إلى صفوف نادي الهلال، يناير2024، شارك مع الفريق السعودي 17 مباراة ، لم يسجل أهداف، وصنع هدفًا فقط.

موعد مباراة الهلال القادمة والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره فريق ضمك، يوم الأربعاء 28 أغسطس، في الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

ويتصدر الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما فازعلى فريق الأخدود، بنتيجة 3-0، ويحقق الثلاث نقاط، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

ويأتي فريق ضمك في المركز 11، بعد هزيمته من فريق الخليج، بنتيجة 0-1.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك

تذاع مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025، عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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