‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والملاعب العالمية

تقام على مدار اليوم السبت 31 اغسطس 2024، عددًا من المواجهات النارية في الدوري الإنجليزي الممتاز ومختلف الملاعب العالمية، حيث تنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في موسمه الرياضي الجديد

ويستعرض الموجز في السطور التالية أمام متابعيه، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت كاملًا أبرزه مواجهات الدوري الإنجليزي..

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد برايتون – الثانية والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد ضد ساوثهامبتون – الخامسة مساء

إيفرتون ضد بورنموث – الخامسة مساء

إيبسويتش تاون ضد فولهام – الخامسة مساء

ليستر سيتي ضد أستون فيلا – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

نوتينجهام فورست ضد وولفرهامبتون – الخامسة مساء

وست هام ضد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة ضد بلد الوليد – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

أتليتك بلباو ضد أتلتيكو مدريد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

إسبانيول ضد رايو فاليكانو – الثامنة والربع مساء

ليجانيس ضد ريال مايوركا – العاشرة والنصف مساء

فالنسيا ضد فياريال - العاشرة والنصف مساء

الدوري الإسباني

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا ضد إمبولى – السابعة والنصف مساء

ليتشى ضد كاليارى – السابعة والنصف مساء

لاتسيو ضد ميلان – العاشرة إلا ربع مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولى ضد بارما – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هولشتاين كيل ضد فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم – الرابعة والنصف مساء

شتوتجارت ضد ماينز – الرابعة والنصف مساء

فيردر بريمن ضد بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء

بوخوم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الرابعة والنصف مساء

باير ليفركوزن ضد لايبزيج – السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد بريست ضد سانت إيتيان – السادسة مساء

مونبلييه ضد نانت – في الثامنة مساء

تولوز ضد مارسيليا – العاشرة مساء

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