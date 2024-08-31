جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 31-8-2024 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم،عن مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 31-8-2024، في مختلف الدوريات حول العالم، والتي على رأسهم، الإنجليزي والإسباني والألماني، والقنوات الناقلة لها.

وينشر "الموجز"، لمتابعيه الكرام، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

موعد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

- أرسنال ضد برايتون / السبت / الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- برينتفورد ضد ساوثهامبتون / الخامسة عصراً.

- إيفرتون ضد بورنموث / 5:00 عصراً.

- فولهام ضد ايبسويتش تاون / الخامسة عصراً.

- أستون فيلا ضد ليستر سيتي / 5:00 عصراً.

- نوتنجهام فورست ضد ووفرهامبتون / الخامسة عصراً.

- مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد / السابعة والنصف مساء.

أرسنال

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

- برشلونة ضد بلد الوليد / السادسة مساء.

- أتليتكو مدريد ضد أتلتيك بلباو / الثامنة مساء.

- إسبانيول ضد رايو فاليكانو / 8:15 مساء.

- فالنسيا ضد فياريال / العاشرة والنصف مساء.

- ريال مايوركا ضد ليجانيس / 10:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

- بولونيا ضد إمبولي / السابعة والنصف مساء.

- ليتشي ضد كالياري / 7:30 مساء.

- نابولي ضد بارما / العاشرة إلا ربع مساء.

- ميلان ضد لاتسيو / 9:45 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

- شتوتجارت ضد ماينز / الرابعة والنصف عصراً.

- آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم / 4:30 عصراً.

- بوروسيا دورتموند ضد فيردربريمن / الرابعة والنصف عصراً.

- بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوخوم / 4:30 مساء.

- فولفسبورج ضد هولشتاين كيل / الرابعة والنصف عصراً.

- باير ليفركوزن ضد لايبزيج / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- بيرست ضد سانت أيتيان / السادسة مساء.

- نانت ضد مونبيليه / الثامنة مساء.

- أولمبيك مارسيليا ضد تولوز / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

- الرجاء البيضاوي ضد نهضة بركان / السابعة مساء.

- المغرب التطواني ضد أوليمبك آسفي / التاسعة مساء.

- CODM Meknès ضد نهضة الزمامرة / 9:30 مساء.

- حسنية أغادير ضد اتحاد طنجة / الحادية عشر مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

- قاسم باشا ضد ريزة سبور / 7:15 مساء.

- قيصري سبور ضد كونيا سبور / السابعة والربع مساء.

- جوزتيبي ضد بودريم سبور / العاشرة إلا ربع مساء.

- جالطة سراي ضد أضنة دمير سبور / 9:45 مساء.

مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

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