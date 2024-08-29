ننشر لكم جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 29-8-2024، في مختلف البطولات، والتي ينتظرها جميع الجماهير حول العالم.

يترقب محبي كرة القدم، جدول موعد مباريات اليوم الخميس، والتي أبرزها ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، ومواجهة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-8-2024 والقنوات الناقلة

ويستعرض “الموجز” لمتابعيه خلال السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة لها.

جدول مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

- جيرونا ضد أوساسونا / الخميس، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ريال مدريد ضد لاس بلماس / العاشرة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

- الرياض ضد الخلود / 6:55 مساء.

- الشباب ضد الخليج / التاسعة مساء.

- الاتحاد ضد التعاون / 9:00 مساء.

موعد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

- رابيد غيديغيتش (2) × لودوجوريتس رازجراد / الثامنة مساء.

- أبويل نيقوسيا × داوجافا ريجا / 8:00 مساء.

- مولدة × إلفسبورج / الثامنة مساء.

- بشكتاش × لوجانو / التاسعة مساء.

- دينامو مينسك × أندرلخت / 9:00 مساء.

- ياغييلونيا بياويستوك × أياكس / التاسعة مساء.

- ستياوا بوخارست × لاسك لينز / التاسعة والنصف مساء.

- هارت أوف ميدلوثيان × فيكتوريا بلزين / العاشرة إلا ربع مساء.

- شامروك روفرز × باوك سالونيكي / 10:00 مساء.

- بوراك بانيا لوكا × فيرينكفاروس / العاشرة مساء.

- سبورتينغ براجا × رابيد فيينا / 10:00 مساء.

مواعيد مباريات اليوم في المؤتمر الأوروبي

- بران × لوكومتيف أستانا / الخامسة عصراً.

- Zira × أومونيا نيقوسيا / السابعة مساء.

- كي كلاكسفيك × هلسنكي / 7:00 مساء.

- روجومبيروك × نواه / السابعة والنصف مساء.

- ملادا بوليسلاف × باكشي / الثامنة مساء.

- طرابزون سبور × سانت جالين / 8:00 مساء.

- 1907 كلوج × بافوس / الثامنة مساء.

- أولمبيا × رييكا / 8:00 مساء.

- بانفيسيس × نيو سانتس / الثامنة والنصف مساء.

- ليغيا وارسو × دريتا / التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

وتنقل مباريات الدوري السعودي اليوم عبر شبكة SSC السعودية، كونها الناقل الحصري للبطولة.

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