موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يترقب محبي كرة القدم، موعد مباراة الهلال ضد ضمك، التي تجمع بينهما في الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الحالية.

الهلال السعودي في رحلة الدفاع عن اللقب

وافتتح فريق الهلال السعودي منافساته في دوري روشن هذا الموسم، باكتساح الاخدود بثلاثية نظيفة.

على نفس السياق، انهزم فريق ضمك بهدف دون رد أمام الخليج، في الجولة الأولى من بطولة الدوري بنسخته الجديدة.

وتقرر أن تشهد الجولة الثانية من دوري روشن، مباراة قوية بين الهلال وضمك.

موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

وتقام مباراة الهلال وضمك، يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، على ملعب فيصل بن فهد.

وستنطلق صافرة مباراة الهلال ضد ضمك المرتقبة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

ويسعى الزعيم "حامل اللقب"، إلى مواصلة الانتصارات، من أجل الدفاع عن لقبه السعودي الأغلى.

أما ضمك، فيأمل في الفوز بهذا اللقاء وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم.

علماً بأن الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي 2024-2025، برصيد 3 نقاط، بينما يقع ضمك في المركز الرابع عشر بدون نقاط.

الهلال السعودي

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن

تولت شبكة SSC السعودية، مهمة القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ضمك، بصفتها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري السعودي.

ويمكنكم مشاهده هذه المواجهة تحديداً عبر قناة SSC SPORT 1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

كما تذاع أحداثها أيضاً عبر قناتي SSC SPORT 5 HD بتعليق عبد العزيز السبر، و SSC SPORT 1 SD ويعلق عليها فهد عريشي.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام ضمك

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد – حسان تمبكتي – خليفة الدوسري – رينان لودي.

الوسط: ناصر الدوسري – روبن نيفيز – ميشيل ديلجادو – سيرجي ميلينكوفيتش – سالم الدوسري.

خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش.

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