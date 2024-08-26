ميعاد مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي 2024-2025

يترقب محبي كرة القدم العربية، ميعاد مباراة الأهلي والفتح، التي تجمع بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع نظيره الفتح، في إطار منافسات الدوري السعودي بهذا الموسم 2024-2025.

نجح فريق الأهلي الأهلي في تحقيق الفوز على العروبة بثنائية نظيفة، في جولته الأولى بدوري رشن بنسخته الجديدة.

الأهلي السعودي يستهدف الفوز على الفتح

بينما سقط فريق الفتح، في فخ الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد، أمام القادسية، في أولى مبارياته بالدوري.

ويطمح الفريقين في تحقيق الفوز من أجل الحصول على الثلاث نقاط، والتقدم خطوة في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن

ويكشف لكم "الموجز" في السطور الآتية كل ما يخص مباراة الأهلي والفتح القادمة في دوري روشن.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والفتح يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2024.

ويستضيف ملعب عبد الله بن جلوي، مباراة أهلي جدة ضد الفتح، التي ستبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي السعودي

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والفتح

تنقل أحداث مباراة الفتح والأهلي عبر قناة SSC SPORT HD1، صاحبة حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي حصرياً.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفتح في الدوري السعودي

حراسه المرمي : إدوارد ميندي.

الدفاع : بسام الحريجي – روجر ايبانيز – ميريح ديميريال – علي مجرشي.

خط الوسط : فرانك كيسي – زياد الجهني – جابري فيجا.

الهجوم : عبد الكريم دراسي – روبرتو فيرمينيو – رياض محرز.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الأهلي والفتح

1- الهلال (3 نقاط).

2- القادسية (3 نقاط).

3- الأهلي (3 نقاط).

4- التعاون (3 نقاط).

5- الخليج (3 نقاط).

6- الاتحاد (3 نقاط).

7- الاتفاق (3 نقاط).

8- الوحدة (1).

9- الرياض (1).

10- النصر (1).

11- الرائد (1).

12- الفيحاء (0).

13- ضمك (0).

14- الخلود (0).

15- الشباب (0).

16- العروبة (0).

17- الفتح (0).

18- الأخدود (0)

اقرأ أيضاً:

أخبار الدوري السعودي|أهلي جدة يرغب في ضم نجم نادي نابولي

أخبار الدوري السعودي| النصر يرغب في رحيل البرازيلي تاليسكا