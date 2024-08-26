موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي 2024-2025

تفصلنا ساعات قليلة، عن ميعاد مباراة النصر ضد الفيحاء، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعداداته لملاقاة منافسه الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن هذا الموسم.

ويوضح الموجز من خلال هذا التقرير لمتابعي الدوري السعودي ميعاد مباراة النصر ضد الفيحاء

النصر السعودي يبحث عن فوزه الأول في دوري روشن

ويستهدف فريق النصر بقيادة أسطورته كريستيانو رونالدو، الفوز في هذا اللقاء القادم، حتى يفتتح سجل انتصاراته في دوري روشن بنسخته الحالية.

علمًا بأن فريق النصر، قد حسم منافسته الأولى في الدوري السعودي 2024-2025، بالتعادل الإيجابي أمام الرائد بنتيجة 1-1.

أما فريق الفيحاء فيأمل الانتصار على النصر أيضاً في هذا اللقاء، من أجل خطف الثلاث نقاط، خاصة أنه انهزم في جولته الأولى أمام التعاون.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء

وتقرر أن يكون موعد مباراة النصر ضد الفيحاء، يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2024.

وتبدأ صافرة أحداث اللقاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقام مباراة النصر ضد الفيحاء القادمة في دوري روشن السعودي، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر والفيحاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في دوري روشن

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر في هذه المواجهة كالآتي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام- على لاجامي- إيمريك لابورت- أليكس تيليس.

وسط الملعب : مختار على- أوتافيو مونتيرو- عبدالله الخيبري.

في الهجوم: عبدالرحمن الغريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

النصر السعودي

وعن موقع الفريقين في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ففريق النصر يحتل المركز العاشر برصيد نقطة وحيدة، أما الفيحاء فيأتي في المرتبة الثالثة عشر بدون نقاط.

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