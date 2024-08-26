أخبار الدوري السعودي| النصر يرغب في رحيل البرازيلي تاليسكا

يبدو أن البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر السعودي، على مشارف الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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النصر يرغب في رحيل تاليسكا

كشفت صحيفة «الجزيرة» السعودية أن نادي النصر يرغب في رحيل تاليسكا، من أجل التعاقد مع مهاجم عالمي جديد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

تاليسكا وكريستيانو

الغرافة القطري يقترب من ضم تاليسكا

وأكدت الصحيفة إن تاليسكا اقترب بشدة من الانتقال لصفوف الغرافة القطري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

أرقام أندرسون تاليسكا مع النصر السعودي

انتقل البرازيلي تاليسكا إلى صفوف النصر، يوليو 2021، شارك مع الفريق خلال 88 مباراة، سجل 68 هدفًا، وصنع 10 أهداف.

موعد مباراة النصر القادمة والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، نظيره الفيحاء، في الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2023، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

تعادل النصر في مباراته الأولى مع الرائد، بنتيجة 1-1، على استاد الأول بارك، من مسابقة دوري روشن 2024-2025.

سجل كريستاينو رونالد، الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

النصر والرائد

وجاء تشكيل النصر أمام الرائد كالتالي:-

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: لابورت، تيليس، لاجامي والغنام.

خط الوسط: أوتافيو، الخيبري وبروزوفيتش.

خط الهجوم: رونالدو، تاليسكا وماني.

جدول ترتيب الدوري السعودي:

يأتي النصر في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد انتهاء الجولة الأولى من دوري روشن، وانتهاء المباراة بالتعادي الإيجابي مع فريق الرائد، على ملعب الأول بارك.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، بتحقيق الثلاث نقاط.

1- الهلال (3 نقاط).

2- القادسية (3 نقاط).

3- الأهلي (3 نقاط).

4- التعاون (3 نقاط).

5- الخليج (3 نقاط).

6- الاتحاد (3 نقاط).

7- الاتفاق (3 نقاط).

8- الوحدة (1).

9- الرياض (1).

10- النصر (1).

11- الرائد (1).

12- الفيحاء (0).

13- ضمك (0).

14- الخلود (0).

15- الشباب (0).

16- العروبة (0).

17- الفتح (0).

18- الأخدود (0)

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