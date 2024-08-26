تقارير: راموس يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

يبدو أن الدوري السعودي، لا زال لديه رغبه بضم العديد من نجوم العالم، وأصبح دوري روشن محط أنظارالمحطات العالمية، بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

أخبار الدوري السعودي

راموس يقترب من الانتقال للدوري السعودي

كشف الصحفي الإيطالي وخبير سوق الانتقالات، نيكولو شيرا، أن سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الأسبق على وشك الانضمام إلى الدوري السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح نيكولو أن مسؤولو النصر والاتحاد، في سباق لضم سيرجيو راموس، لتعزيز خط الدفاع، مع بداية الموسم الجديد.

راموس

راموس يرغب بمزاملة كريستيانو رونالدو

أشارت تقارير صحفية إلى أن سيرجيو راموس يرغب في الانضمام إلى صفوف النصر من أجل مزاملة صديقه السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو مرة أخرى.

كريستيانو وراموس

نادي العروبة يهتم بضم راموس

أكدت تقارير صحفية عن أن نادي العروبة السعودي الناشط حديثا في دوري «روشن»، يهتم بضم رامروس في صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي السعودي أحمد الجدي، عبر منصة «إكس»: «راموس يقترب بشكل نهائي من الانتقال إلى نادي العروبة، فخر الجوف»

وأضاف الجدي أن عقد راموس مع نادي العروبة يمتد موسمين، وتبقت الفحوصات الطبية فقط، ومتوقع انتقاله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان راموس قد رحل عن صفوف نادي إشبيلية مع نهاية عقده في الموسم الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا في الميركاتو الصيفي الجاري.

أرقام راموس مع ريال مدريد

شارك المدافع سيرجيو راموس مع فريق ريال مدريد، 671 مباراة، سجل 101 هدفًا، وصنع 40 هدفًا.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

الثلاثاء 27 أغسطس

الفتح ضد الأهلي - 6:45 مساءً.

الفيحاء ضد النصر- 9:00 مساءً.

الرائد ضد القادسية - 9:00 مساءً.

الأربعاء 28 أغسطس

الرائد ضد الأخدود - 6:45 مساءً.

الهلال ضد ضمك - 9:00 مساءً.

الوحدة ضد العروبة - 9:00 مساءً.

الخميس 29 أغسطس

الرياض ضد الخلود - 6:55 مساءً.

الخليج ضد الشباب - 9:00 مساءً.

الاتحاد ضد التعاون - 9:00 مساءً.



إقرأ أيضًا:

فليك يحسم موقفه من عودة نيمار إلى برشلونة.. صدمة للبرازيلي

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

