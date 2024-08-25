موعد مباراة الاتحاد السعودي القادمة والقنوات الناقلة

تترقب عشاق الكرة السعودية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ونظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025.

موعد مباراة الاتحاد القادمة

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نظيره التعاون، يوم الخميس 29 أغسطس، في التاسعة مساءً، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون السعودي

تنقل قنوات SSC السعودية، مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي.

تاريخ مواجهات الاتحاد والتعاون السعودي

واجهة فريق الاتحاد، نظيره التعاون السعودي، خلال 31 مباراة، حقق الاتحاد الفوز في 15 مباراة، بينما فاز التعاون في 8 مواجهات، وتعادل الفريقين في 8 لقاءات.

الاتحاد والتعاون

فاز فريق الاتحاد، على مضيفه الخلود، في الوقت القاتل، بالدقيقة 94، بنتيجة 1-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2024-2025.

ويستعد الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية، للمرة الثانية على التوالي، يوم الخميس المقبل أمام التعاون السعودي، وحصد الثلاث نقاط.

ويأتي الاتحاد في المركز السادس من جدول ترتب الدوري السعودي، بثلاث نقاط، بعد فوزه على الأخدود بنتيجة 1-0 بينما يأتي التعاون في المركز الرابع، بعدما حقق الفوز على نظيره الفيحاء بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

وجاء تشكيل فريق الاتحاد أمام الخلود كالتالي:-

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: فواز الصقور- سعد آل موسى- حسن كادش - لويز فيليبي.

خط الوسط: فابينهو- حسام عوار- نجولو كانتي.

خط الهجوم: أحمد الغامدي- موسى ديابي- كريم بنزيما.

سجل حسام عوار، لاعب خط وسط فريق الاتحاد، هدفًا في الدقيقة 94 من عمر المباراة، ليحقق الفريق الثلاث نقاط.

بينما جاء تشكيل التعاون أمام الفيحاء كالتالي:-

حراسة المرمى : ماليسون.

خط الدفاع : جيروتو - سعد - فهد - وليد .

خط الوسط : فلافيو - أحمد - أشرف.

خط الهجوم : الكويكبي - بارو - بيدرو.

أحرز عبد الفتاح أدم، لاعب فريق التعاون هدفًا قاتلاً في شباك فريق الفيحاء فى الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الثانى.

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