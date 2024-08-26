رونالدو يثير الجدل بتصريحات نارية عن موعد اعتزاله الدولي

أطلق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، تصريحات نارية حول موعد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال في الفترة المقبلة.

ويستعرض الموجز تصريحات الاسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأخيرة، والتي أدلى بها لصحيفة “أوجوجو” البرتغالية…

وقال رونالدو في تصريحاته عن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال:" عندما أترك المنتخب الوطني، لن أخبر أحدًا مقدمًا وسيكون قرارًا عفويًا للغاية من جهتي، ولكن مع الكثير من التفكير أيضًا".

وأضاف الأسطورة البرتغالي رونالدو في تصريحاته:" في الوقت الحالي، أكثر ما أريده هو مساعدة الفريق الوطني في التزاماته القادمة". وقال في مقتطف من محادثة سيتم نشرها بالكامل مساء الاثنين: "قريبًا لدينا دوري الأمم الأوروبية وأود حقًا أن ألعب".

رونالدو يحسم مستقبله بعد الاعتزال وموقفه من التدريب

وتابع رونالدو عن احتمالية اتجاهه إلى التدريب بعد اعتزاله:" في رأيي، في الوقت الحالي، لا يتعلق الأمر بكوني مدربًا للفريق الأول ولا مدربًا لأي فريق. لا أرى مستقبلي يتجه إلى هناك. أرى نفسي أفعل أشياء أخرى خارج كرة القدم، لكن المستقبل لا يعلمه إلا الله".

رونالدو يوجه رسالة لـ سبورتنج

وواصل: "أكثر ما أريده هو أن يحصل سبورتنج على بطولة وحشية. من الواضح أن بورتو وبنفيكا لديهما فرق ممتازة وسيجعلان الأمور صعبة، لكن أكثر ما آمله هو أن يتمكن سبورتنج من الحصول على بطولة على نفس المستوى الذي حققوه هذا العام".

كريستيانو رونالدو

ترتيب هدافي الدوري السعودي وموقف رونالدو

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - 2

جوليان كينونيس - القادسية - 2

كريغ غودوين - الوحدة - 2

كريستيانو رونالدو - النصر - 1

إبراهيم بايش - الرياض - 1

بروبرتو فيرمينيو - الأهلي - 1

بيرنارد مينساه - الرياض - 1

سافيتش - الهلال - 1

عبد العزيز جمال العثمان - القادسية - 1

لوكاس كال - الرياض - 1

حسام عوار- الاتحاد - 1

عبد الكريم محمد دارسي - الأهلي - 1

موسي ديمبلي - الاتفاق - 1

محمد فوزير- الرائد - 1

عبد الفتاح آدم - التعاون - 1

مراد محمد خضري - الوحدة - 1

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