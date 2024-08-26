أخبار الدوري السعودي|أهلي جدة يرغب في ضم نجم نادي نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي يرحب برحيل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، والانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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أهلي جدة يرغب في ضم نجم نادي نابولي

وأكدت شبكة سكاي سبورتس، أن نادي أهلي جدة تقدم بعرض رسمي إلى نادي نابولي، بقيمة 70 مليون يورو، من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

فيكتور أوسيمين

وأشارت أن اللاعب لا يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي، ويفضل الانتظار حتى يصله عرض من باريس سان جيرمان أو أرسنال.

وأوضحت أن النيجيري يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، لذلك لا يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي الفترة المقبلة.

وذكرت الشبكة أن عرض الأهلي السعودي ليس كافيًا بعد لإقناع نابولي برحيل نجمه، ولكن وجوده أيضًا يعيق الانتقالات في نابولي، مع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي.

فيكتور أوسيمين مع نادي نابولي

انضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، إلى نادي نابولي، سبتمبر 2020، وكان اللاعب قد وقع على عقد جديد مع نابولي في ديسمبر 2023، بنية الرحيل هذا الصيف مقابل الشرط الجزائي البالغ 130 مليون يورو.

شارك النيجيري مع نادي نابولي، خلال 133 مباراة، سجل 76 هدفًا، وصنع 18 هدفًا.

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موعد مباراة أهلي جدة القادمة والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فريق أهلي جدة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب نادي الفتح.

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري هذا الموسم، بفوز هام على العروبة بهدفين دون رد، وتحقيق الثلاث نقاط وسيعمل على مواصلة انتصاراته لإثبات قدرة الفريق في المنافسة على اللقب.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث، من جدول ترتيب الدوري السعودي 2024-2025، بينما يحتل الفتح المركز 17.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والفنح

تذاع مباراة أهلي جدة والفتح، عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي 2024-2025.

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