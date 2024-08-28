جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-8-2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 28-8-2024، في مختلف البطولات.

مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، تعد من أبرز مباريات اليوم، ذلك بالإضافة إلى مواجهة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني “الليجا”.

مواعيد مباريات اليوم

ويكشف لكم "الموجز" خلال السطور الآتية، عن جدول مواعيد مباريات اليوم والذي يأتي كالآتي.

موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-أتلتيك بلباو × فالنسيا / الأربعاء / الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

-بلد الوليد × ليجانيس / الأربعاء / 8:00 مساء.

-أتلتيكو مدريد × إسبانيول / العاشرة والنصف مساء.

-ريال سوسيداد × ديبورتيفو ألافيس / العاشرة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-الاتفاق × الاخدود / 6:45 مساء.

-الهلال السعودي × ضمك / التاسعة مساء.

- الوحدة × العروبة / التاسعة مساء.

الهلال السعودي

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

-دينامو زغرب × قره باج / 7:45 مساء.

- النجم الأحمر × بودو جليمت / العاشرة مساء.

-ليل الفرنسي × سلافيا براغ / 10:00 مساء.

-ميتلاند × سلوفان براتيسلافا / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الدوري الإنجليزي

- بيرنلي × وولفرهامبتون / التاسعة والنصف مساء.

- وايكومب واندررز × سوانسي سيتي / العاشرة إلا ربع مساء.

- إبسويتش تاون × ويمبلدون / 9:45 مساء.

- بورنموث × وست هام يوناتيتد / العاشرة إلا ربع مساء.

- ساوثهامبتون × كارديف سيتي / 9:45 مساء.

- كولتشستر يونايتد × برينتفورد / العاشرة إلا ربع مساء.

- نيوكاسل يونايتد × نوتنجهام فورست / العاشرة مساء.

موعد مباريات اليوم في المؤتمر الأوروبي

- ارتيزان تشيرفين برياج × جينت / السابعة مساء.

- إسطنبول باشاك شهير × سانت باتريكس / 7:00 مساء.

موعد مباريات كأس ألمانيا اليوم

- باير ليفركوزن × كارل تسايس يينا / السابعة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

بينما تذاع مباريات الدوري السعودي اليوم عبر شبكة SSC السعودية، كونها الناقل الحصري للبطولة.

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