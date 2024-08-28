عاجل.. الأهلي يعلن تعاقده مع أشرف داري رسميًا ويكشف تفاصيل الصفقة

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم، عن تعاقده مع المغربي أشرف داري، نجم فريق بريست الفرنسي السابق.

زعمت التقارير في الفترة الماضية، أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع أشرف داري، مدافع بريست الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغب مسؤولو الأهلي في التعاقد مع النجم المغربي، من أجل دعم وتعزيز خط دفاع الفريق بالموسم الجديد، خاصة بعد رحيل نجمه محمد عبد المنعم، الذي انتقل إلى صفوف نيس الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاري.

الأهلي يعلن إتمام صفقة أشرف داري

ونجح النادي الأهلي، في حسم صفقة أشرف داري لصالحه، بعد المفاوضات المكثفة التي أجراها مسؤوليه خلال الفترة الماضي.

وقام الحساب الرسمي للنادي الأهلي، بالإعلان رسمياً عن إتمام صفقة أشرف داري، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024.

تفاصيل صفقة الأهلي وأشرف داري

وتمكن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي ومدير التعاقدات، من الحصول على خدمات داراي لمدة 4 سنوات.

وأكد مدير تعاقدات الأهلي أن الكشف الطبي للنجم المغربي، قد انتهى بنجاح، كما تم الإنتهاء من كافة التفاصيل المالية والإداية الخاصة بالصفقة.

أشرف داري في الأهلي

وأوضح النادي الأهلي، أن داري وقع عقود انتقاله إلى الأهلي، لمدة 4 سنوات مقابل مليون و600 ألف يورو.

وعلم “الموجز” أن أشرف داري سيحصل على 800 ألف دولار، راتب سنوي في الموسم الأول مع الأهلي ونفس الراتب في الموسم الثاني، بينما سيتقاضى، 900 ألف دولار في الموسم الثالث، بالإضافة إلى حصوله على مليون دولار في الرابع.

وتعد هذه الصفقة الثالثة لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025، بعد ضمه كل من، يوسف أيمن ويحيي عطية الله.

صفقات الأهلي الجديدة 2024

ومن صفقات الأهلي الجديدة 2024 كل من:

-المغربي أشرف داري لمدة 4 سنوات.

-يوسف أيمن لمدة عام على سبيل الإعارة.

-المغربي يحيي عطية الله لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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