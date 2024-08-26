نجم الأهلي مطلوب في الدوري البرتغالي.. موقف مارسيل كولر

فجرت تقارير صحفية عالمية، مساء اليوم الاثنين، مفاجأة أن أحد الأندية البرتغالية، ترغب في التعاقد مع نجم الأهلي في الصيف.

اشتعلت المنافسة على ضم نجوم النادي الأهلي، التي لمعت كثيراً خلال السنوات الماضية ولا سيما في الموسم السابق.

وباتت لاعبي الأهلي، مطمع للعديد من الأندية المحلية والخارجية الكبرى التي ترغب في الحصول على خدماتهم بالموسم الجديد.

فاماليساو البرتغالي يسعى للتعاقد مع نجم الأهلي

وكشفت صحيفة «أجوجو» البرتغالية، عن أن نادي فاماليساو البرتغالي، يسعى للتعاقد مع كريم الدبيس نجم النادي الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي البرتغالي يخطط لضم الدبيس من الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضحت، أن كريم الدبيس لفت أنظار مسؤولي النادي البرتغالي، خلال المستوى الرائع الذي بدى به خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

وأكدت على أن إدارة نادي فاماليساو البرتغالي، يجهز عرضاً رسمياً في الوقت الحالي، لخطف جوهرة الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كريم الدبيس - الأهلي

موقف كولر من رحيل الدبيس عن الأهلي

ويبدو أن الدبيس سيكون لديه فرصه للاحتراف، حال تمت هذه الصفقة، خاصة أن مدربه السويسري مارسيل كولر، وافق على رحيله في الصيف.

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واستقر كولر على رحيل بعض اللاعبين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي، على رأسهم، كريم الدبيس، أحمد القندوسي، محمود متولي، كريم نيدفيد، محمود الزنفلي.

وكان قد رحل عن الأهلي رسميًا هذا الموسم كل من، الفرنسي أنتوني موديست، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم.

وأبرم الأهلي حتى الآن، صفقتين من العيار الثقيل، وهما، المدافع يوسف أيمن، والنجم يحيي عطية الله، كما أنه يسعى لضم كل من، محمد بن رمضان وأشرف داري.

الجدير بالذكر، أن صحيفة «ريكورد» البرتغالية، قد كشفت في الساعات الماضية، أن نادي ريو آفي البرتغالي أيضاً، يرغب في التعاقد مع أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط الأهلي، في الصيف لكن لم يتحدد مصير هذه الصفقة حتى الآن.

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