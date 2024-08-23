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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

ميعاد مباراة الأهلي والعروبة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ميعاد مباراة الاهلي
ميعاد مباراة الاهلي اليوم

يستعد النادي الأهلي لقص شريط مبارياته في الدوري السعودي للموسم الجديد مساء اليوم، عندما يلتقي بنظيره العروبة.

ويسعى أهلي جدة السعودي لتحقيق مسيرة أفضل في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أنهى المسابقة في الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث، بعد عودته من دوري يلو من جديد.

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ويرصد الموجز كل ما يخص مباراة الأهلي ضد نظيره العروبة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.. 

موعد مباراة الأهلي ضد العروبة في الجولة الأولى من الدوري السعودي

يدخل نادي الأهلي لقاء صعب أمام نادي العروبة الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي، حيث تقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أو الجوهرة المشعة المباراة المهمة والافتتاحية لنادي الأهلي جدة ونظيره العروبة في إطار منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد العروبة في الدوري السعودي

من المقرر أن تبث قناة السعودية الرياضية اتش دي، مباراة النادي الأهلي ضد نظيره العروبة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسوف تبث قناة SSC HD 1 المباراة بين الأهلي ونظيره العروبة بشكل حصري في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

وتمتلك شبكة السعودية الرياضية حقوق بث جميع مباريات الدوري السعودي، ويعلق على المباراة بين الأهلي ونظيره العروبة كل من فهد العتيبي وراشد الدوسري

موعد مباراة الأهلي السعودي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العروبة في الدوري السعودي

من المتوقع أن يدفع الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد العروبة، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة في افتتاح لقاءات الفريقين في الموسم الرياضي الجديد..

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي - إيبانيز - ديميرال - بسام الحريجي.

في خط الوسط: جابري فيجا - كيسيه - زياد الجهني.

في خط الهجوم: رياض محرز - روبرت فيرمينو - سميحان النابت.

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