تعرف على منافس الأهلي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

تحدد اليوم الأحد، منافس الأهلي في دور الـ 32 من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، رسميًا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جيداً، لخوض مشوار جديد في بطولته الغالية " دوري أبطال أفريقيا" .

تُوج فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشر في تاريخه على حساب الترجي التونسي.

ويخطط الأهلي، لانطلاقة قوية في البطولة الإفريقية الأغلى، بنسختها الجديدة، أثناء رحلة الدفاع عن اللقب.

منافس الأهلي في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يكون منافس الأهلي في دور الـ 32 من دوري الأبطال الإفريقي، هو فريق جورماهيا الكيني.

وضرب فريق جورماهيا الكيني، موعداً مع الأهلي في دور الـ 32 من البطولة الإفريقية، بعد تغلبه على المريخ جوبا الجنوب سوداني.

ونجح الفريق الكيني في تحقيق الفوز على جوبا، بنتيجة 5-1، في مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الأول.

كما أنه حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 1-0، ليتأهل ‘لى دور الـ 32، بخمس أهداف مقابل هدفين مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي

موعد مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

و تقام مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بالموسم الحالي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر 2024.

على أن تُلعب مواجهات الإياب أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر من العام ذاته.

موعد مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

وينتظر الأهلي مواجهة نارية أمام غريمه التقليدي الزمالك، في بطولة السوبر الإفريقي بهذا الموسم.

يخوض المارد الأحمر، بطولة السوبر الإفريقي، نظراً لأنه بطل دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي، بينما شارك الزمالك في نفس البطولة باعتباره حامل لقب الكونفدرالية.

وكما ذكر “الموجز” في السطور الماضية، بأن الأهلي حصل على لقب دوري الأبطال بالموسم الماضي بعد فوزه على الترجي التونسي في النهائي، بينما توج الفارس الأبيض بـ الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم 27 سبتمبر 2024.

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