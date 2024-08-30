ميعاد مباراة برشلونة ضد ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، ميعاد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، التي تجمع بينهما في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وترغب الجماهير حول العالم، في معرفة القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز.

لذلك، يستعرض لكم "الموجز" في السطور الآتية، موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها.

برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

يتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مع نظيره بلد الوليد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

برشلونة يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني

ويسعى فريق برشلونة، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني بنسخته الجديدة، من أجل التتويج باللقب. بدأ الفريق الكتالوني، مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

وبنفس النتيجة، انتصر برشلونة في الجولة الثانية بالليجا أمام أتلتيك بلباو، وبنتيجة 2-1 أيضاً، حسم البرسا جولته الثالثة لصالحه على حساب رايو فاليكانو.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024.

ويستضيف ملعب مونتجويك الأولمبي، هذا اللقاء المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

أما بالنسبة لـ القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد، فهي شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لـ منافسات الدوري الإسباني.

وتذاع أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 3.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلد الوليد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز- جول كوندي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز - بيدري - مارك كاسادو.

الهجوم: داني أولمو - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتربع فريق برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، برصيد 9 نقاط، بينما يقع بلد الوليد في المركز الـ 11 بـ 4 نقاط.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وبلد الوليد كالآتي:

1- برشلونة - 9 نقاط.

2- فياريال - 7 نقاط.

3- سيلتا فيجو - 6 نقاط.

4- أتلتيكو مدريد - 5 نقاط.

5- ريال مدريد - 5 نقاط.

6- ليجانيس - 5 نقاط.

7- جيرونا - 4 نقاط.

8- رايو فاييكانو - 4 نقاط.

9- أتلتيك بلباو - 4 نقاط.

10- ألافيس - 4 نقاط.

11- بلد الوليد - 4 نقاط.

12- أوساسونا - 4 نقاط.

13- ريال سوسيداد - 4 نقاط.

14- خيتافي - نقطتين.

15- ريال بيتيس - نقطتين.

16- لاس بالماس - نقطتين.

17- إشبيلية - نقطتين.

18- ريال مايوركا - نقطتين.

19- إسبانيول - نقطة واحدة.

20- فالنسيا - بدون نقاط.

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